SEPAKBOLA DUNIA

Respons Penyerang Timnas Indonesia U-23 Ramadhan Sananta saat Diminta Gabung Manchester United

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 14 September 2023 |05:29 WIB
Pemain Timnas Indonesia U-23, Ramadhan Sananta. (Foto: PSSI)
PENYERANG Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-23, Ramadhan Sananta, mendapatkan pertanyaan apakah tertarik bergabung dengan klub Raksasa Inggris, Manchester United. Menanggapi pertanyaan itu, striker Persis Solo tersebut langsung dengan tegas menjawab tertarik!

Di sela-sela perjuangan Timnas Indonesia U-23 di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024, Ramadhan Sananta berjumpa dengan conten creator Tanah Air yang kerap membahas Man United, yakni Mario Delano. Pria yang tak asing bagi penggemar Setan Merah di Indonesia itu memang dikenal sebagai fans garis keras Man United.

Sehingga tidak heran jika Mario Delano langsung membahas Man United kala berjumpa Ramadhan Sananta. Menariknya, ia tertarik menjadikan penyerang berusia 20 tahun tersebut untuk menjadi striker masa depan Man United.

Karena itulah Mario Delano menanyakan Sananta apakah akan tertarik bergabung dengan Man United. Tentunya dengan cepat Sananta langsung menjawab mau, karena jelas bermain di tim sekelas Man United mungkin adalah Impian banyak pesepakbola dunia.

“Kalau ditanya itu (soal jadi the next striker Man United), mau lah gua,” ungkap Sananta, dikutip dari akun tiktok @mariodelano, Kamis (14/9/2023).

Ramadhan Sananta

Menanggapi pernyataan Sananta tersebut, Mario Delano lantas mengajak para followernya untuk ikut me-mention Man United agar pernyataan striker Timnas Indonesia U-23 itu dapat ditanggapi oleh Setan Merah.

“Jadi, tolong ya MU lihat postingan gua ini dan tolong rekrut Ramadhan Sananta karena dia masa depan Indonesia,” kata Mario Delano.

