Atta Halilintar Ikut Sanjung Permainan Ivar Jenner Bersama Timnas Indonesia U-23

SOLO - Pemain FC Utrecht Ivar Jenner menjadi bintang baru di Timnas Indonesia U-23. Ia tampil apik saat membela Skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia U-23- dalam fase Grup Kualifikasi Piala Asia U-23.

Ivar Jenner mencatatkan dua umpan dan satu gol selama fase Grup ajang tersebut. Ia pun menjadi sosok penting dalam lolosnua Timnas Indonesia U-23 ke putaran final Piala Asia U-23 2024.

Kepastian itu usai tim asuhan Shin Tae-yong tersebut menjadi juara Grup K dengan enam poin. Poin itu usai Timnas Indonesia U-23 menang 9-0 atas Taiwan dan 2-0 Turkmenistan.

Selepas ajang itu, publik sepak bola Indonesia turut memberikan pujian untuk performa Ivar Jenner bersama Tim Merah-Putih. Itu diketahui dalam komentar postingan Instagram pribadi Ivar @ivajnr, Rabu (13/9/2023).

Dia memposting foto bersama skuad lengkap Timnas Indonesia dan juga aksi-aksinya di lapangan. Postingan itu sudah disukai 120 ribu lebih pengguna instagram dan ada hampir 5 ribu komentar