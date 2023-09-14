Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Atta Halilintar Ikut Sanjung Permainan Ivar Jenner Bersama Timnas Indonesia U-23

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 14 September 2023 |04:14 WIB
Atta Halilintar Ikut Sanjung Permainan Ivar Jenner Bersama Timnas Indonesia U-23
Ivar Jenner usai mencetak gol untuk Timnas Indonesia U-23 (Foto: PSSI)
A
A
A

SOLO - Pemain FC Utrecht Ivar Jenner menjadi bintang baru di Timnas Indonesia U-23. Ia tampil apik saat membela Skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia U-23- dalam fase Grup Kualifikasi Piala Asia U-23.

Ivar Jenner mencatatkan dua umpan dan satu gol selama fase Grup ajang tersebut. Ia pun menjadi sosok penting dalam lolosnua Timnas Indonesia U-23 ke putaran final Piala Asia U-23 2024.

Kepastian itu usai tim asuhan Shin Tae-yong tersebut menjadi juara Grup K dengan enam poin. Poin itu usai Timnas Indonesia U-23 menang 9-0 atas Taiwan dan 2-0 Turkmenistan.

Selepas ajang itu, publik sepak bola Indonesia turut memberikan pujian untuk performa Ivar Jenner bersama Tim Merah-Putih. Itu diketahui dalam komentar postingan Instagram pribadi Ivar @ivajnr, Rabu (13/9/2023).

Dia memposting foto bersama skuad lengkap Timnas Indonesia dan juga aksi-aksinya di lapangan. Postingan itu sudah disukai 120 ribu lebih pengguna instagram dan ada hampir 5 ribu komentar

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/51/3183857/gerald_vanenburg_akhirnya_angkat_bicara_usai_lama_bungkam_sejak_dipecat_dari_kursi_pelatih_timnas_indonesia_u_23-Qq6E_large.jpg
Lama Bungkam, Gerald Vanenburg Kirim Pesan Menyentuh Usai Dipecat sebagai Pelatih Timnas Indonesia U-23
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/51/3183791/timnas_indonesia_u_22-igNl_large.jpg
Hasil Timnas Indonesia U-22 vs Timnas Mali U-22 Jelang SEA Games 2025: Garuda Muda Dibantai 0-3!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/51/3183032/luke_xavier-MNGg_large.jpg
Alasan Indra Sjafri Panggil Luke Xavier Keet, Reycredo Beremanda, dan Muhammad Mishbah ke Timnas Indonesia U-23
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/51/3182934/pssi_bicara_soal_alasan_memilih_timnas_mali_u_23_jadi_lawan_uji_coba_timnas_indonesia_u_23-fvNC_large.jpeg
Alasan PSSI Pilih Mali Jadi Lawan Uji Coba Timnas Indonesia U-23 Jelang SEA Games 2025
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/12/28/11/1660637/hasil-liga-inggris-liverpool-menang-dramatis-atas-wolves-florian-wirtz-cetak-gol-perdana-sjn.jpg
Hasil Liga Inggris: Liverpool Menang Dramatis atas Wolves, Florian Wirtz Cetak Gol Perdana
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2020/08/21/toni_kroos.jpg
Toni Kroos Bikin Pengakuan Mengejutkan soal Real Madrid: Menang pun Tak Pernah Cukup!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement