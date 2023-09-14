Elkan Baggott Akui Takjub dengan Suporter Timnas Indonesia

Elkan Baggott tampil apik bersama Timnas Indonesia U-23 di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 (Foto: Instagram)

SOLO - Pemain Timnas Indonesia U-23, Elkan Baggott menyatakan takjub dengan dukungan gila suporter Garuda Mida dalam memberikan dukungan. Alhasil, berkat dukunban itu Skuad Garuda Muda -julukan Timnas Indonesia- bisa lolos ke Piala Asia U-23 2024.

Sebagaimana diketahui, tim asuhan Shin Tae-yong itu lolos ke Piala Asia U-23 setelah menjadi juara Grup K pada babak kualifikasi. Dalam fase grup, Timnas Indonesia U-23 menang 9-0 atas Taiwan dan 2-0 atas Turkmenistan.

Elkan mengatakan dua laga itu cukup berkesan buatnya bersama Timnas Indonesia U-23. Oleh dikarenakan, suporter memberikan dukungan yang sangat luar biasa sehigga timnya dapat menampilkan performa terbaik.

"Ya, atmosfernya luar biasa. Katanya dua laga ini tiket habis, tapi entah kenapa semalam lebih riuh (laga Timnas Indonesia U-23 melawan Turkmenistan)," kata Elkan dilansir dari laman Ipswich Town, Rabu (13/9/2023).

Pemain Ipswich Town itu mengatakan saat melihat suporter memadati stadion membuatnya selalu bersemangat memberikan kontribusi maksimal. Itu untuk membalas dukungan yang sudah diberikan para pemain ke-12.