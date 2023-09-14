Alfeandra Dewangga Jadi Pemain Keempat PSIS Semarang yang Dipanggil Ke Timnas Indonesia U-24

Alfeandra Dewangga kembali dipanggil ke Timnas Indonesia U-24 untuk Asian Games 2022 mendatang (Foto: PSSI)

SEMARANG - Chief Executive Officer (CEO) PSIS Semarang, Yoyok Sukawi, menyatakan Alfeandra Dewangga adalah pemain keempat timnya yang dipanggil untuk membela Timnas Indonesia U-24 untuk Asian Games 2022. Sebelumnya sudah ada tiga pemain dan dua pelatih yang dipanggil untuk memperkuat skuad Indra Sjafri.

Ketiga pemain lainnya, yakni Luthfi Kamal, Adi Satryo, dan Haykal Alhafiz. Sementara itu, dua pelatih yaitu asisten pelatih, Eko Purdjianto dan pelatih fisik, Alex Aldha Yudi.

Pemanggilan Dewangga berdasarkan surat resmi dari PSSI dengan nomor 3611/AGB/554/IX-2023, Dewangga. Pemain itu akan melakoni pemusatan latihan (TC) di Jakarta sebelum berangkat ke China untuk Asian Games 2023.

“Kami kembali menerima surat untuk pemanggilan Dewangga untuk Asian Games," kata Yoyok dilansir dari laman PSIS, Rabu (13/9/2023).

Dia mengatakan Laskar Mahesa Jenar -julukan PSIS- sebenarnya selalu mendukung untuk kepentingan Timnas Indonesia. Namun, kali ini dia nilai empat pemain terlalu banyak.