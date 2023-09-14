Erling Haaland Kagum dengan Rivalitas Messi-Ronaldo, tapi Enggan Disebut Pesaing Kylian Mbappe

MANCHESTER – Bintang Manchester City, Erling Haaland sangat mengagumi rivalitas antara dua pemain legendaris, Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Namun begitu, Haaland enggan disebut penerus keduanya karena disejajarkan dengan Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain).

Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo masih merupakan ikon sepak bola dunia pada masa ini. Dua pemain megabintang itu sempat mengguncang Eropa dalam satu dekade terakhir, sebelum memutuskan untuk hijrah dari Benua Biru.

Messi bergabung dengan klub Amerika Serikat, Inter Miami. Sedangkan, Ronaldo lebih dulu merapat ke klub Arab Saudi Al Nassr. Walau jauh dari Eropa, dua pemain itu berhasil membawa klub barunya berprestasi.

Mengingat keduanya sudah hampir menginjak usia kepala empat, Haaland dan Mbappe disebut-sebut sebagai penerus rivalitas kedua pemain itu. Pasalnya, baik Haaland maupun Mbappe merupakan mesin gol untuk klubnya masing-masing.

“Itulah yang dipikirkan semua orang (rivalitas dirinya dengan Mbappe), tapi Anda harus menekankan betapa gilanya hal-hal yang dilakukan Messi dan Cristiano. Anda juga harus ingat bahwa mereka masih melakukannya, meski mereka semakin tua. Mereka masih merupakan pemain yang fantastis,” kata Haaland dikutip dari Diario AS, Rabu (13/9/2023).

Haaland juga tidak mau dirinya disebut bersaing dengan Kylian Mbappe layaknya Messi versus Ronaldo. Pemain berpaspor Norwegia itu menegaskan hanya fokus pada diri sendiri untuk mencapai yang terbaik bersama klub maupun Tim Nasional.