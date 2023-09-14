Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Rio Fahmi Ungkap Kunci Sukses Timnas Indonesia U-23 Tidak Kebobolan di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 14 September 2023 |00:30 WIB
Rio Fahmi Ungkap Kunci Sukses Timnas Indonesia U-23 Tidak Kebobolan di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024
Timnas Indonesia U-23 lolos ke putaran final Piala Asia U-23 2024 (Foto: PSSI)
SOLO - Pemain Timnas Indonesia U-23, Rio Fahmi, membeberkan kunci pertahanan tim yang begitu kokoh pada Kualifikasi Piala Asia U-23 2024. Timnas Indonesia U-23 berhasil clean sheet alias tidak kebobolan di dua laga fase grup.

Sebagaimana diketahui, tim asuhan Shin Tae-yong menang 9-0 atas Taiwan dan 0-2 atas Turkmenistan dalam fase grup Kualifikasi Piala Asia U-23 2024. Hasil tersebut otomatis membawa Timnas Indonesia U-23 lolos ke Piala Asia U-23 di Qatar tahun depan.

Rio mengatakan pencapaian ini tidak terlepas dari totalitas para pemain Timnas Indonesia U-23. Kerja sama yang baik di lapangan jadi salah satu faktor utama.

"Tentunya kami sebagai pemain bertahan bersyukur dan bangga,ya tidak kebobolan. Tentunya berkat pressing semua pemain. Semua pemain bekerja keras. Alhamdulillah dua laga clean sheet," kata Rio dilansir dari Instagram APPI, Rabu (13/9/2023).

Lebih lanjut, pemain Persija Jakarta itu mengaku sangat senang Timnas Indonesia U-23 akhirnya dapat ambil bagian pada Piala Asia U-23 2024. Sebagai catatan, ini merupakan kali pertama skuad Garuda Muda tembus ke putaran final.

