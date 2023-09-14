Persis Solo vs PSIS Semarang: Ramadhan Sananta Siap Tampil untuk Laga Derby Jateng Pertamanya

RAMADHAN Sananta siap tampil untuk laga Derby Jateng pertamanya ketika Persis Solo bersua dengan PSIS Semarang di Stadion Manahan, Solo, pada Sabtu (16/9/2023) pukul 19.00 WIB. Striker Timnas Indonesia U-23 itu telah kembali berlatih bersama skuad asuhan Leonardo Medina.

Media Officer Persis Solo, Bryan Barcelona, mengonfirmasi bahwa Sananta telah kembali berlatih. Sang striker kini menantikan laga perdananya di partai bertajuk Derby Jateng.

“Sananta sudah kembali ikut latihan, Jauhari masih cedera dan kondisinya belum membaik,” ujarnya.

Ramadhan Sananta termasuk dalam skuad Timnas Indonesia U-23 yang berhasil lolos ke putaran final Piala Asia U-23 2024. Penyerang berusia 20 tahun itu sukses menyumbangkan sebuah gol dari dua pertandingan yang dilakoni oleh Timnas Indonesia U-23 pada babak kualifikasi.