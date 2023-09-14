5 Laga Tanpa Kemenangan, Persija Jakarta Ingin Putus Tren Buruk di Liga 1 2023-2024

DEPOK - Pemain Persija Jakarta, Maciej Gajos, bertekad membawa Macan Kemayoran bangkit di Liga 1 2023-2024. Seperti diketahui, tim asuahan Thomas Doll itu belum merasakan kemenangan dalam lima laga terakhir mereka.

Maciej Gajos mengatakan akan berusaha memberikan kontribusi terbaiknya agar Persija bisa menang atas Persik Kediri. Pertemuan kedua tim itu dalam lanjutan Liga 1 2023-2024 yang akan berlangsung di Stadion Brawijaya, Kediri, Minggu (17/9/2023).

"Kami ingin meraih tiga poin pertama di bulan ini,” kata Gajos dilansir dari laman Persija, Rabu (13/9/2023).

Pemain asal Polandia itu mengatakan untuk Persija mengalahkan Persik memang tidak mudah. Namun, timnya sudah sepakat tiga poin akan menjadi target utama apapun tantangannya.

“Saya dengar tim tidak mendapat hasil bagus saat bertandang melawan Persik. Jadi semuanya di sini fokus ingin mengubah hasil itu," ucapnya.