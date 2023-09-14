Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Jelang Inter Milan vs AC Milan, Christian Pulisic Punya Target Ambisius di Laga Derby della Madonnina Perdananya

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 14 September 2023 |19:44 WIB
Jelang Inter Milan vs AC Milan, Christian Pulisic Punya Target Ambisius di Laga Derby della Madonnina Perdananya
Bintang AC Milan Christian Pulisic langsung incar gawang Inter Milan di laga Derby della Madonnina perdananya (Foto: REUTERS)
A
A
A

JELANG Inter Milan vs AC Milan, Christian Pulisic punya target ambisius di laga derby perdananya. Sang pemain bintang AC Milan itu berharap untuk langsung mencetak gol atau memberi assist dalam laga yang digelar di San Siro, Sabtu (16/9/2023) mendatang.

Christian Pulisic baru gabung AC Milan dari Chelsea pada musim panas 2023 lalu. Oleh karena itu, laga akhir pekan ini menjadi partai derby perdananya untuk Rossoneri – julukan AC Milan.

Christian Pulisic

"Mencetak gol, seperti penyerang mana pun atau memberikan assist. Itu selalu menyenangkan," kata Pulisic dilansir dari Tuttomercato, Kamis (14/9/2023).

AC Milan dan Inter Milan sama-sama berada di puncak klasemen sementara Liga Italia 2023-2024 pada saat ini. Ya, Milan sukses mengoleksi kemenangan dari tiga laga pembukanya dan Pulisic ingin melanjutkan tren tersebut.

"Saya ingin menang. Pada akhirnya selalu menjadi hal terpenting," ucapnya.

Halaman:
1 2
      
