Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Paul Pogba Tersandung Kasus Doping, CEO Inter Milan Ikut Sedih

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 14 September 2023 |21:09 WIB
Paul Pogba Tersandung Kasus Doping, CEO Inter Milan Ikut Sedih
Paul Pogba terancam sanksi empat tahun jika terbukti doping (Foto: Twitter/paulpogba)
A
A
A

PAUL Pogba tersandung kasus doping, CEO Inter Milan Giuseppe Marotta mengaku ikut sedih. Marotta, yang pernah merekrut Pogba ke Juventus pada 2012, mengatakan bahwa ini juga menjadi peringatan untuk para pemain lainnya.

Paul Pogba sedang diskors untuk sementara waktu setelah dugaan kasus doping. Hasil tesnya positif ketika Juventus menghadapi Udinese pada 21 Agustus 2023 lalu.

Paul Pogba

Pogba yang saat itu tidak bermain dikabarkan terbukti telah meningkatkan hormone testoteron, atau peningkatan kekuatan otot. Hal ini juga bisa memulihkan kekuatan fisik dengan cepat.

Jika terbukti doping, maka Pogba terancam absen hingga empat tahun. Sanksi ini bisa menjadi lebih berat dua tahun jika sang pemain Timnas Prancis terbukti mengonsumsinya secara sengaja.

Marotta mengatakan sedih mendengar Pogba diduga tersandung kasus doping. Pasalnya, pria yang sebelumnya pernah menjabat sebagai CEO Juventus ini mempunyai hubungan yang baik dengan sang pemain.

“Saya mempunyai hubungan baik yang besar dengan Pogba. Kami (Juventus) mengontraknya sebagai agen bebas dari Manchester United dan kemudian menjualnya dengan harga lebih dari 100 juta euro (Rp1,6 triliun), dan itu sungguh luar biasa,” kata Marotta mengawali, dikutip dari Football Italia, Kamis (14/9/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/04/47/3017286/bareng-wni-di-italia-jay-idzes-rayakan-promosi-venezia-fc-ke-serie-a-2024-2025-1-2-3-cisss-xQPCofZRxY.jpg
Bareng WNI di Italia, Jay Idzes Rayakan Promosi Venezia FC ke Serie A 2024-2025: 1, 2, 3 Cisss!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/47/3016768/harga-pasar-jay-idzes-melonjak-drastis-setelah-antar-venezia-fc-promosi-ke-serie-a-2024-2025-tembus-rp44-miliar-ANV3nFXPAW.jpg
Harga Pasar Jay Idzes Melonjak Drastis Setelah Antar Venezia FC Promosi ke Serie A 2024-2025, Tembus Rp44 Miliar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/47/3016591/gara-gara-ini-pemain-timnas-indonesia-jay-idzes-takkan-didepak-venezia-fc-jelang-serie-a-2024-2025-9JmRwW3gL2.jpg
Gara-Gara Ini, Pemain Timnas Indonesia Jay Idzes Takkan Didepak Venezia FC Jelang Serie A 2024-2025?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/31/47/3015403/hasil-cremonese-vs-venezia-fc-di-leg-i-final-playoff-jay-idzes-dkk-selangkah-lagi-promosi-ke-serie-a-5mXLZV5Z0i.jpg
Hasil Cremonese vs Venezia FC di Leg I Final Playoff: Jay Idzes Dkk Selangkah Lagi Promosi ke Serie A!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/29/50/1660865/terence-crawford-bongkar-fakta-mengejutkan-lawan-terberatnya-bukan-canelo-alvarez-nrd.webp
Terence Crawford Bongkar Fakta Mengejutkan: Lawan Terberatnya Bukan Canelo Alvarez
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/29/kapten_liverpool_virgil_van_dijk.jpg
Virgil van Dijk Bongkar Masalah Serius di Liverpool
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement