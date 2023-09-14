Paul Pogba Tersandung Kasus Doping, CEO Inter Milan Ikut Sedih

PAUL Pogba tersandung kasus doping, CEO Inter Milan Giuseppe Marotta mengaku ikut sedih. Marotta, yang pernah merekrut Pogba ke Juventus pada 2012, mengatakan bahwa ini juga menjadi peringatan untuk para pemain lainnya.

Paul Pogba sedang diskors untuk sementara waktu setelah dugaan kasus doping. Hasil tesnya positif ketika Juventus menghadapi Udinese pada 21 Agustus 2023 lalu.

Pogba yang saat itu tidak bermain dikabarkan terbukti telah meningkatkan hormone testoteron, atau peningkatan kekuatan otot. Hal ini juga bisa memulihkan kekuatan fisik dengan cepat.

Jika terbukti doping, maka Pogba terancam absen hingga empat tahun. Sanksi ini bisa menjadi lebih berat dua tahun jika sang pemain Timnas Prancis terbukti mengonsumsinya secara sengaja.

Marotta mengatakan sedih mendengar Pogba diduga tersandung kasus doping. Pasalnya, pria yang sebelumnya pernah menjabat sebagai CEO Juventus ini mempunyai hubungan yang baik dengan sang pemain.

“Saya mempunyai hubungan baik yang besar dengan Pogba. Kami (Juventus) mengontraknya sebagai agen bebas dari Manchester United dan kemudian menjualnya dengan harga lebih dari 100 juta euro (Rp1,6 triliun), dan itu sungguh luar biasa,” kata Marotta mengawali, dikutip dari Football Italia, Kamis (14/9/2023).