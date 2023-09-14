5 Alasan Juventus Bakal Juara Liga Italia 2023-2024, Nomor 1 Faktor Massimiliano Allegri

JUVENTUS bisa dibilang gagal total di musim 2022-2023 kemarin. Nihil gelar juara, Bianconeri -julukan Juventus- bahkan hanya finis di peringkat ketujuh pada klasemen akhir Liga Italia 2022-2023.

Meski demikian, Juventus mengawali musim ini dengan cukup baik. Dua kemenangan dan satu hasil imbang didapat Dusan Vlahovic di awal musim ini. Kali ini Okezone.com akan membahas 5 alasan Juventus bakal juara Liga Italia 2023-2024, berikut ulasannya.

5. Diuntungkan karena Absen di Kompetisi Eropa





Absen di kompetisi Eropa bagi tim sekelas Juventus jelas bukan hal yang baik. Namun, jika dilihat dari hal positif, dengan begitu para pemain bisa lebih fokus untuk bersaing di kompetisi lokal.

Pendapat itu juga pernah disampaikan pelatih asal Italia, Carlo Ancelotti saat ditanya klub mana yang punya kans besar menjuarai Liga Italia 2023-2024. Ancelotti menyebut Juventus sebagai salah satunya.

"Tanpa kompetisi Eropa, jelas mereka bisa berbahaya. Sementara Roma, Lazio, Atalanta dan Fiorentina akan berjuang untuk masuk ke posisi lima besar," ujar Ancelotti.

4. Start Bagus Awal Musim





Meski tidak bisa dijadikan patokan utama, tapi start positif Juventus di awal musim ini diyakini bisa memberikan kepercayaan diri lebih terutama bagi mental para penggawa Binconeri.

Juventus meraih poin penuh di laga perdana usai menang 3-0 melawan Udinese. Sempat ditahan imbang Bologna 1-1, pasukan Massimiliano Allegri kemudian kembali ke tren positif dengan mencuri kemenangan di markas Empoli.