Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

5 Alasan Juventus Bakal Juara Liga Italia 2023-2024, Nomor 1 Faktor Massimiliano Allegri

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Kamis, 14 September 2023 |09:26 WIB
5 Alasan Juventus Bakal Juara Liga Italia 2023-2024, Nomor 1 Faktor Massimiliano Allegri
5 Alasan Juventus Bakal Juara Liga Italia 2023-2024. (Foto: Instagram/juventus)
A
A
A

JUVENTUS bisa dibilang gagal total di musim 2022-2023 kemarin. Nihil gelar juara, Bianconeri -julukan Juventus- bahkan hanya finis di peringkat ketujuh pada klasemen akhir Liga Italia 2022-2023.

Meski demikian, Juventus mengawali musim ini dengan cukup baik. Dua kemenangan dan satu hasil imbang didapat Dusan Vlahovic di awal musim ini. Kali ini Okezone.com akan membahas 5 alasan Juventus bakal juara Liga Italia 2023-2024, berikut ulasannya.

5. Diuntungkan karena Absen di Kompetisi Eropa

Aksi Juventus di Liga Italia 2023-2024

Absen di kompetisi Eropa bagi tim sekelas Juventus jelas bukan hal yang baik. Namun, jika dilihat dari hal positif, dengan begitu para pemain bisa lebih fokus untuk bersaing di kompetisi lokal.

Pendapat itu juga pernah disampaikan pelatih asal Italia, Carlo Ancelotti saat ditanya klub mana yang punya kans besar menjuarai Liga Italia 2023-2024. Ancelotti menyebut Juventus sebagai salah satunya.

"Tanpa kompetisi Eropa, jelas mereka bisa berbahaya. Sementara Roma, Lazio, Atalanta dan Fiorentina akan berjuang untuk masuk ke posisi lima besar," ujar Ancelotti.

4. Start Bagus Awal Musim

Aksi Juventus di Liga Italia 2023-2024

Meski tidak bisa dijadikan patokan utama, tapi start positif Juventus di awal musim ini diyakini bisa memberikan kepercayaan diri lebih terutama bagi mental para penggawa Binconeri.

Juventus meraih poin penuh di laga perdana usai menang 3-0 melawan Udinese. Sempat ditahan imbang Bologna 1-1, pasukan Massimiliano Allegri kemudian kembali ke tren positif dengan mencuri kemenangan di markas Empoli.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/51/3191722/manchester_city-N7Vy_large.jpg
3 Klub Raksasa Eropa yang Ternyata Dimiliki Pengusaha Muslim, Nomor 1 Sempat Terjebak di Zona Degradasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/51/3191470/timnas_malaysia-eAIQ_large.jpg
3 Negara ASEAN yang Alami Penurunan Ranking FIFA Jelang Tutup Tahun 2025, Nomor 1 Malaysia Terjun Bebas!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/51/3190384/syamsir_alam_kariernya_melempem_meski_pernah_berkarier_di_luar_negeri_okezone-ehI9_large.jpg
5 Pesepakbola Indonesia yang Kariernya Melempem Setelah Berkarier di Luar Negeri, Nomor 1 Eks Bomber Timnas Indonesia U-19!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/51/3190257/mantan_kapten_timnas_indonesia_u_19_evan_dimas_kini_berstatus_tanpa_klub-Gb1I_large.jpg
4 Pemain Timnas Indonesia U-19 Angkatan Evan Dimas yang Jadi Pengangguran, Nomor 1 Pilih Rawat sang Ibu!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/28/11/1660653/tragedi-kapal-tenggelam-di-labuan-bajo-renggut-nyawa-pelatih-klub-valencia-wanita-bersama-3-anaknya-tiw.webp
Tragedi Kapal Tenggelam di Labuan Bajo Renggut Nyawa Pelatih Klub Valencia Wanita Bersama 3 Anaknya
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/29/franco_mastantuono.jpg
Napoli Mau Pinjam Franco Mastantuono, Real Madrid Tolak Mentah-Mentah!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement