HOME BOLA LIGA ITALIA

Paul Pogba Tersandung Masalah Doping, Juventus Siapkan Rencana Darurat

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 14 September 2023 |07:07 WIB
TURIN Juventus dikabarkan sudah menyusun rencana darurat jika gelandangnya, Paul Pogba terbukti melakukan doping. Bianconeri -julukan Juventus- dikabarkan langsung menargetkan gelandang Arsenal, Thomas Partey untuk menggantikan Pogba.

Juventus dikabarkan akan segera menyiapkan rencana darurat untuk mengantisipasi masalah yang sedang dihadapi gelandang mereka, yakni Paul Pogba. Masalah yang dimaksud terkait Pogba yang dituduh terbukti menggunakan doping.

Tentu jika masalah doping itu benar adanya, maka Pogba akan terkena hukuman dan Juventus akan menjadi pihak yang dirugikan karena tak bisa memainkan gelandang asal Prancis itu. Untuk mengantisipasi tersebut, Juventus lantas mencari pemain baru, yakni Thomas Partey dari Arsenal sebagai pengganti Pogba.

Perlu diketahui, Pogba saat ini diskors sementara dari Juventus setelah diduga melakukan doping. Dugaan ini muncul setelah Pogba terjaring dalam tes random setelah Juventus bersua dengan Udinese, 21 Agustus 2023 lalu.

Pogba yang saat itu tidak bermain dikabarkan terbukti telah meningkatkan hormone testoteron, atau peningkatan kekuatan otot. Hal ini juga bisa memulihkan kekuatan fisik dengan cepat.

Paul Pogba

Jika terbukti melakukan doping, Pogba dipastikan akan mendapatkan hukuman empat tahun larangan bermain. Sanksi akan bertambah berat dua tahun andai pemain asal Prancis itu terbukti mengonsumsinya secara sengaja.

Menurut laporan Daily Mail, Kamis, Juventus telah menyusun rencana darurat andai Pogba dihukum. Klub bisa membatalkan kontrak Pogba yang saat ini masih cukup panjang, tepatnya hingga 2026.

Halaman:
1 2
      
