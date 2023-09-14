Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Ramadhan Sananta Diminta Gabung Manchester United, Ini Syarat Pemain Timnas Indonesia Main di Premier League

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 14 September 2023 |09:46 WIB
Ramadhan Sananta Diminta Gabung Manchester United, Ini Syarat Pemain Timnas Indonesia Main di Premier League
Ramadhan Sananta bisa gabung Manchester United dalam waktu dekat? (Foto: Instagram/@mramadhansn)
A
A
A

RAMADHAN Sananta diminta gabung Manchester United, lantas apa syarat pemain Timnas Indonesia main di Premier League? Baru-baru ini content creator yang biasa membahas Manchester United, Mario Delano, melemparkan pertanyaan kepada penyerang Timnas Indonesia, Ramadhan Sananta.

Ia bertanya apakah Ramadhan Sananta tertarik gabung Manchester United? Secara tegas, penyerang 20 tahun itu mengiyakannya.

Ramadhan Sananta

(Ramadhan Sananta bisa main di Manchester United? (Foto: TikTok/@mariodelano)

“Kalau ditanya itu (soal jadi the next striker Man United), mau lah gua,” kata Ramadhan Sananta, Okezone mengutip dari akun TikTok @mariodelano, Kamis (14/9/2023).

Sekarang yang jadi pertanyaan, apa syarat yang wajib ditempuh pemain-pemain Indonesia sebelum bisa berkarier di kasta teratas Liga Inggris, Premier League? Selain kualitas tentunya, peringkat FIFA sebuah negara dijadikan acuan.

Mengutip dari Workinginhtheuk, pemain yang ingin berkarier di Premier League, negaranya wajib menempati peringkat 70 dunia dalam dua tahun terakhir. Untuk memenuhi syarat ini, tentunya tak bisa dipenuhi Timnas Indonesia dalam waktu dekat.

Sebab, prestasi terbaik Timnas Indonesia di ranking FIFA adalah menempati peringkat 78 dunia pada September 1998. Di luar itu, Timnas Indonesia lebih banyak berada di luar 100 besar.

Di ranking FIFA terbaru yang dalam waktu dekat dikeluarkan FIFA, Timnas Indonesia diprediksi hanya menempati peringkat 146 dunia. Meski begitu, ada syarat lain yang bisa ditempuh pemain Timnas Indonesia agar dapat main di Premier League.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/45/3043903/justin-hubner-bicara-momen-jadi-pemain-cadangan-di-laga-arsenal-vs-wolverhampton-wanderers-pengalaman-luar-biasa-RxrOJHCMSa.jpg
Justin Hubner Bicara Momen Jadi Pemain Cadangan di Laga Arsenal vs Wolverhampton Wanderers: Pengalaman Luar Biasa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022968/nasib-elkan-baggott-makin-suram-jelang-laga-ipswich-town-vs-liverpool-di-pekan-pembuka-liga-inggris-2024-2025-RO67OkI5M5.jpg
Nasib Elkan Baggott Makin Suram Jelang Laga Ipswich Town vs Liverpool di Pekan Pembuka Liga Inggris 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022671/cerita-erik-ten-hag-diminta-manajemen-manchester-united-bertahan-saat-asyik-liburan-gNONesa0XN.JPG
Cerita Erik ten Hag Diminta Manajemen Manchester United Bertahan saat Asyik Liburan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/45/3022628/erik-ten-hag-tahu-manchester-united-sempat-dekati-thomas-tuchel-tS3XakJIoT.JPG
Erik ten Hag Tahu Manchester United Sempat Dekati Thomas Tuchel
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/28/11/1660769/media-asing-john-herdman-sepakat-latih-timnas-indonesia-digaji-rp670-juta-per-bulan-rqw.webp
Media Asing: John Herdman Sepakat Latih Timnas Indonesia, Digaji Rp670 Juta Per Bulan
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/05/pembalap_gresini_racing_fermin_aldeguer.jpg
Fermin Aldeguer Ngebet Setim Marc Marquez, Kursi Ducati Pabrikan 2027 Jadi Target Besar
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement