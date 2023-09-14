Ramadhan Sananta Diminta Gabung Manchester United, Ini Syarat Pemain Timnas Indonesia Main di Premier League

RAMADHAN Sananta diminta gabung Manchester United, lantas apa syarat pemain Timnas Indonesia main di Premier League? Baru-baru ini content creator yang biasa membahas Manchester United, Mario Delano, melemparkan pertanyaan kepada penyerang Timnas Indonesia, Ramadhan Sananta.

Ia bertanya apakah Ramadhan Sananta tertarik gabung Manchester United? Secara tegas, penyerang 20 tahun itu mengiyakannya.

(Ramadhan Sananta bisa main di Manchester United? (Foto: TikTok/@mariodelano)

“Kalau ditanya itu (soal jadi the next striker Man United), mau lah gua,” kata Ramadhan Sananta, Okezone mengutip dari akun TikTok @mariodelano, Kamis (14/9/2023).

Sekarang yang jadi pertanyaan, apa syarat yang wajib ditempuh pemain-pemain Indonesia sebelum bisa berkarier di kasta teratas Liga Inggris, Premier League? Selain kualitas tentunya, peringkat FIFA sebuah negara dijadikan acuan.

Mengutip dari Workinginhtheuk, pemain yang ingin berkarier di Premier League, negaranya wajib menempati peringkat 70 dunia dalam dua tahun terakhir. Untuk memenuhi syarat ini, tentunya tak bisa dipenuhi Timnas Indonesia dalam waktu dekat.

Sebab, prestasi terbaik Timnas Indonesia di ranking FIFA adalah menempati peringkat 78 dunia pada September 1998. Di luar itu, Timnas Indonesia lebih banyak berada di luar 100 besar.

Di ranking FIFA terbaru yang dalam waktu dekat dikeluarkan FIFA, Timnas Indonesia diprediksi hanya menempati peringkat 146 dunia. Meski begitu, ada syarat lain yang bisa ditempuh pemain Timnas Indonesia agar dapat main di Premier League.