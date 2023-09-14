Diajak Cristiano Ronaldo Latihan Keras, Pemain Manchester United Kompak Menolak

CRISRTIANO Ronaldo dikenal sebagai salah satu pemain paling ambisius. Tak heran, segudang prestasi berhasil didapatkan hingga membawa namanya berada dalam jajaran pesepakbola top dunia.

Sebuah kisah menarik diceritakan mantan asisten manajer Manchester United, Mike Phelan saat Cristiano Ronaldo kembali memperkuat Setan Merah pada 2021 lalu.

Phelan mengaku kagum dengan sosok Cristiano Ronaldo yang tetap memiliki ambisi besar untuk menjadi seorang juara meski diumurnya yang tidak lagi muda. Phelan mengatakan, kemauan keras Cristiano Ronaldo untuk membuktikan diri sebagai yang terbaik sama sekali tidak berubah seperti saat ketika sang pemain hengkang ke Real Madrid pada 2009 lalu.

"Dia (Cristiano Ronaldo) kembali (ke Manchester United) terlihat lebih matang dan lebih berpendirian keras dari ketika dia meninggalkan klub ini," ujar Phelan dilansir dari laman Sky Sports, Kamis (14/9/2023).

BACA JUGA: Kisah Kocak Jurgen Klopp dan Pakaian Dalam Cristiano Ronaldo di Final Liga Champions 2018

Sayangnya, standar tinggi Cristiano Ronaldo tak lantas bisa mendongkrak prestasi Mancheser United. Phelan bahkan mengatakan tak sedikit pemain yang justru melihat sinis kepada Cristiano Ronaldo karena sikap ambiusnya itu.