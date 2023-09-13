Media Malaysia Takjub Lihat Kehebatan Shin Tae-yong Bersama Timnas Indonesia

SHIN Tae-yong jadi sosok penting pada perkembangan Timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Perlahan tapi pasti, kinerja juru taktik asal Korea Selatan itu mulai terlihat.

Kehebatan Shin Tae-yong memoles Timnas Indonesia pun mendapat sorotan dari media asing. Salah satunya media asal Malaysia, Makan Bola yang ikut menyoroti kehebatan Shin Tae-yong bersama Timnas Indonesia.

"Pelatih kepala Indonesia, Shin Tae-yong kini mendapat pujian dari para pecinta sepak bola tanah air ketika berhasil membawa Indonesia lolos ke 3 turnamen berbeda Piala Asia, yakni Piala Asia 2023, Piala Asia U-20 2023, dan Piala Asia U-23 2024," tulis Makan bola, Rabu (13/9/2023).

"Pelatih berusia 52 tahun itu bergabung dengan tim Indonesia pada Desember 2019 dan membawa Indonesia dari peringkat 173 dunia menjadi peringkat 147 dunia saat ini," lanjut pernyataan tersebut.

Terbaru, Shin Tae-yong berhasil membawa Timnas Indonesia U-23 melaju ke putaran final Piala Asia U-23 2024. Garuda Muda memastikan diri sebagai juara Grup K usai mengalahkan Taiwan U-23 (9-0) dan Turkmenistan U-23 (2-0).