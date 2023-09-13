Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Malaysia Takjub Lihat Kehebatan Shin Tae-yong Bersama Timnas Indonesia

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Rabu, 13 September 2023 |22:37 WIB
Media Malaysia Takjub Lihat Kehebatan Shin Tae-yong Bersama Timnas Indonesia
Shin Tae-yong dan penggawa Timnas Indonesia U-23, Ivar Jenner (Foto: R August)
A
A
A

SHIN Tae-yong jadi sosok penting pada perkembangan Timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Perlahan tapi pasti, kinerja juru taktik asal Korea Selatan itu mulai terlihat.

Kehebatan Shin Tae-yong memoles Timnas Indonesia pun mendapat sorotan dari media asing. Salah satunya media asal Malaysia, Makan Bola yang ikut menyoroti kehebatan Shin Tae-yong bersama Timnas Indonesia.

"Pelatih kepala Indonesia, Shin Tae-yong kini mendapat pujian dari para pecinta sepak bola tanah air ketika berhasil membawa Indonesia lolos ke 3 turnamen berbeda Piala Asia, yakni Piala Asia 2023, Piala Asia U-20 2023, dan Piala Asia U-23 2024," tulis Makan bola, Rabu (13/9/2023).

"Pelatih berusia 52 tahun itu bergabung dengan tim Indonesia pada Desember 2019 dan membawa Indonesia dari peringkat 173 dunia menjadi peringkat 147 dunia saat ini," lanjut pernyataan tersebut.

Terbaru, Shin Tae-yong berhasil membawa Timnas Indonesia U-23 melaju ke putaran final Piala Asia U-23 2024. Garuda Muda memastikan diri sebagai juara Grup K usai mengalahkan Taiwan U-23 (9-0) dan Turkmenistan U-23 (2-0).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/51/3192257/ole_romeny_senang_bisa_membela_timnas_indonesia_oleromeny-7BjK_large.jpg
Ole Romeny Curhat ke Media Belanda Jelang Timnas Indonesia Dilatih John Herdman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/51/3192268/simak_kisah_peter_withe-52TN_large.jpg
Kisah Peter Withe, Mantan Pelatih Timnas Indonesia yang Jadi Pahlawan Aston Villa di Final Liga Champions
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/51/3192263/john_herdman_ditargetkan_bawa_timnas_indonesia_lolos_perempatfinal_piala_asia_2027_fifacom-3mD7_large.jpg
Digaji Rp671 Juta per Bulan, John Herdman Ditargetkan Antar Timnas Indonesia Lolos Perempatfinal Piala Asia 2027!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/51/3192246/john_herdman_terima_671_juta_dari_pssi_per_bulan_sebagai_pelatih_timnas_indonesia_fifacom-hjOz_large.jpg
Segini Gaji John Herdman di Timnas Indonesia, Bisa Beli Rumah di Bekasi Tiap Bulan!
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/12/28/11/1660655/timnas-futsal-indonesia-u19-dan-u16-kompak-tembus-final-piala-aff-2025-ketum-ffi-apresiasi-regenerasi-wbx.jpg
Timnas Futsal Indonesia U-19 dan U-16 Kompak Tembus Final Piala AFF 2025, Ketum FFI Apresiasi Regenerasi
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/28/adi_darmawan_mengantar_timnas_hoki_indoor_putra_in.jpg
Kisah Haru Adi Darmawan, Anak Buruh Pabrik Raih Emas SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement