Piala Asia U-23 2024: Elkan Baggott Optimistis Timnas Indonesia U-23 Lolos Fase Grup

BEK Keturunan Indonesia, Elkan Baggott, semakin percaya diri (pede) menatap Piala Asia U-23 2024. Pria berpostur hampir dua meter itu optimistis Timnas Indonesia U-23 bisa melangkah lebih jauh di putaran final turnamen kelompok umur itu.

Elkan menilai Skuad Garuda muda setidaknya bisa lolos dari fase grup Piala Asia U-23 2024. Dia melihat saat ini Tim Merah Putih terus berkembang dan berharap bisa terus melaju sejauh mungkin nantinya.

"Setelah masuk ke fase grup, kami tentu bisa lebih percaya diri untuk bisa lolos dari grup. Tim ini terus berkembang dan kita lihat saja seberapa jauh batas kami. Harapannya bisa maju sejauh mungkin," ujar Elkan, dikutip dari laman resmi Ipswich Town, Rabu (13/9/2023).

Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia U-23 menjadi buah bibir di mata dunia. Bagaimana tidak, tim asuhan Shin Tae-yong itu langsung tampil ganas sejak laga perdana mereka di babak Kualifikasi Piala Asia U-23 2024.

Elkan dan kolega menang besar atas Taiwan U-23 dengan skor 9-0. Kemenangan ini menjadi yang terbesar diraih oleh tim Asia Tenggara pada laga perdana Kualifikasi Piala Asia U-23 2024.