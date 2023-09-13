Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Momen Kocak Pemain Timnas Indonesia U-23 Elkan Baggott saat Diminta Pinjam Uang 100, Begini Responsnya!

Maulana Yusuf , Jurnalis-Rabu, 13 September 2023 |19:09 WIB
Momen Kocak Pemain Timnas Indonesia U-23 Elkan Baggott saat Diminta Pinjam Uang 100, Begini Responsnya!
Momen kocak bek Timnas Indonesia U-23 Elkan Baggott saat diminta pinjam 100. (Foto: TikTok/@domystupa)
A
A
A

MOMEN kocak bek tengah Timnas Indonesia U-23, Elkan Baggott, saat diminta pinjam uang 100 menarik untuk diulas. Pasalnya, pemain jangkung milik klub kasta kedua Liga Inggris, Ipswich Town, itu memberikan respons yang konyol sehingga viral di media sosial!

Baru-baru ini, Elkan Baggott dikerjai seorang musisi sekaligus suporter Timnas Indonesia bernama Domy Stupa. Dalam unggahan di akun TikTok pribadinya, @domystupa, Domy Stupa iseng meminjam uang Rp100 ribu kepada Elkan Baggott.

Momen Domy Stupa bercanda meminjam 100 kepada Elkan Baggott

(Momen Domy Stupa bercanda meminjam 100 kepada Elkan Baggott. (Foto: TikTok/@domystupa)

"Elkan, pinjam 100," kata Domy Stupa kepada Elkan Baggott, dikutip dari akun TikTok @domystupa, Rabu (13/9/2023).

Sontak, Elkan Baggott terlihat tidak tahu apa maksud yang dikatakan oleh Domy Stupa itu. Sehingga, bek berusia 20 tahun itu meminta bantuan kepada seseorang di sampingnya untuk menerjemahkan apa arti yang diucapkan oleh Domy Stupa.

"Apa? Pinjam 100? Hey, translate, pinjam 100," kata Elkan Baggott kepada seseorang di sampingnya.

Setelah berupaya menanyakan hal tersebut, Elkan Baggott kemudian tahu arti dari ucapan Domy Stupa itu. Seketika, bek jangkung milik Ipswich Town tersebut pun langsung memberikan respons dengan ekspresi bengong dan kocak.

"Ngakak banget liat ekspresinya Mamang Elkan, gak kuat nahan ketawa wkwkwk," tulis Domy Stupa.

Halaman:
1 2
      
