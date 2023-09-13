Bikin Bangga, Timnas Indonesia U-23 Satu-satunya Debutan di Piala Asia U-23 2024!

SOLO - Timnas Indonesia U-23 menjadi satu-satunya debutan di Piala Asia U-23 2024! Hal tersebut tentu saja membuat bangga pencinta sepakbola Tanah Air.

Sebagaimana diketahui, tim asuhan Shin Tae-yong itu lolos ke Piala Asia U-23 2024 setelah menjadi juara Grup K dengan enam poin dalam babak kualifikasi. Hasil itu setelah Timnas Indonesia U-23 menang atas Taiwan (9-0) dan Turkmenistan (2-0).

Dalam Piala Asia U-23, ada lima tim yang menjadi juara. Lima tim itu yakni Korea Selatan (2020) Jepang (2016), Uzbekistan (2018), Irak (2013), dan Arab Saudi (2022).

Timnas Indonesia U-23 harus menunggu pengundian babak grup Piala Asia U-23 2024 yang kemungkinan akan digelar pada 14 November 2023. Undian itu dilakukan untuk mengetahui calon lawan pada fase grup.

Dalam pengundian nantinya, enam belas tim itu dibagi ke dalam empat pot yang masing-masing berisi empat tim. Pembagian pot berdasarkan capaian setiap tim dalam Piala Asia U-23 sebelumnya.

Indonesia U-23 tergabung di pot empat bersama dengan Malaysia,Tajikistan, dan China. Sementara itu, pot satu dihuni tuan rumah Qatar bersama Arab Saudi, Uzbekistan, dan Jepang.