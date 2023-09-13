Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Pelatih Timnas Malaysia U-23 Dipecat Usai Bawa Harimau Muda Lolos ke Piala Asia U-23 2024?

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 13 September 2023 |18:13 WIB
Pelatih Timnas Malaysia U-23 Dipecat Usai Bawa Harimau Muda Lolos ke Piala Asia U-23 2024?
Elangowan Elavarasan (kiri) segera kehilangan posisi pelatih Timnas Malaysia U-23? (Foto: Twitter/@FAM_Malaysia)
A
A
A

PELATIH Timnas Malaysia U-23, Elangowan Elavarasan, dipecat usai membawa skuad Harimau Muda –julukan Timnas Malaysia U-23– lolos ke Piala Asia U-23 2024? Sekadar diketahui, Elangowan Elavarasan baru saja mengantarkan Timnas Malaysia U-23 lolos ke Piala Asia U-23 2024.

Timnas Malaysia U-23 lolos lewat jalur runner-up terbaik bersama China U-23, Kuwait U-23 dan Tajikistan U-23. Hanya saja, Elangowan Elavarasan tidak mendapat apresiasi dari pencinta sepakbola Malaysia.

Elangowan Elavarasan

(Pelatih Timnas Malaysia U-23, Elangowan Elavarasan bakal dipecat FAM?)

Banyak pencinta sepakbola Malaysia yang meminta Federasi Sepakbola Malaysia (FAM) memecat Elangowan Elavarasan dari kursi jabatan pelatih Timnas Malaysia U-23. Desakan itu muncul karena Timnas Malaysia U-23 asuhan Elangowan Elavarasan bermain buruk.

Tak hanya bermain buruk, hasil yang dicapai Timnas Malaysia U-23 juga tak bagus-bagus amat, terlepas dari keberhasilan mereka ke Piala Asia U-23 2024. Semenjak membesut Timnas Malaysia U-23 pada September 2022, ada dua ajang yang dijalani, yakni SEA Games 2023 dan Piala AFF U-23 2023.

Hasilnya, skuad Harimau Muda rontok di fase grup SEA Games 2023 dan finis keempat di Piala AFF U-23 2024. Pencapaian ini jauh di bawah Timnas Indonesia U-23 yang lolos ke final pada dua ajang tersebut.

“Selamat tapi #elaout,” tulis akun Instagram @frfuturetalents.

“Lolos atau tidak, saya tetap minta Ela mundur,” sambung akun @fiefeyaa.

“Pelatih Elavarasan silakan meninggalkan jawaban dari U-23 secara terhormat,” tegas akun hzqridh.

Halaman:
1 2
      
