HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Miris, Pemain Timnas China Dicemooh Suporter Sendiri Usai Ditekuk Suriah 0-1

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Rabu, 13 September 2023 |17:26 WIB
Miris, Pemain Timnas China Dicemooh Suporter Sendiri Usai Ditekuk Suriah 0-1
Timnas Suriah disambut baik oleh Timnas China (Foto: Instagram/@syria.national.team)
A
A
A

SICHUAN - Nasib miris dialami oleh para pemain Timnas China karena diejek pendukungnya sendiri usai takluk 0-1 dari Timnas Suriah di FIFA Matchday. Hasil itu membuat mereka gagal meraih kemenangan sepanjang laga uji coba September 2023.

Tim asuhan Aleksandar Jankovic itu tumbang dari Suriah pada laga persahabatan di Chengdu Phoenix Mountain Sports Park, Sichuan, China, Selasa 12 September 2023 malam WIB. Kekalahan tersebut lantas menimbulkan kekecewaan dari para penggemar.

Suporter menyoraki Timnas China dan memuji Timnas Suriah (Foto: Twitter/@CSV2050)

Hal itu terkesan wajar mengingat China di laga sebelumnya ditahan Timnas Malaysia 1-1. Dua hasil negatif tersebut ditanggapi dengan cemoohan dari tribune stadion.

Para pemain Timnas China pun mendapat sorakan negatif dari suporter mereka sendiri. Sebaliknya, Suriah justru menerima apresiasi tinggi dari para suporter tuan rumah menurut laporan China Sports Vision 2050.

"Setelah China kalah 0-1 dari Suriah, pendukung China di Chengdu mencemooh para pemain China dan bertepuk tangan kepada para pemain Suriah," tulis laporan @CSV2050, Rabu (13/9/3034).

