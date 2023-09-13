Aksi Gelandang Timnas Indonesia U-23 Arkhan Fikri Pikat Ivar Jenner hingga Diprediksi Bisa Berkarier di Eropa

AKSI gelandang Timnas Indonesia U-23 Arkhan Fikri pikat rekan setimnya, Ivar Jenner, hingga diprediksi bisa berkarier di Eropa. Menurut Jenner, jika pemain Arema FC itu, Arkhan, bisa mengasah kemampuannya, maka dia akan menyusul Marselino Ferdinan ke Eropa.

Arkhan Fikri jadi andalan Timnas Indonesia U-23 asuhan Shin Tae-yong. Pada Piala AFF U-23 2023 lalu, Arkhan tidak pernah sekali pun absen.

Dia mencatatkan sebuah assist saat Timnas Indonesia U-23 mengalahkan Thailand U-23 dengan skor 3-1 pada babak semifinal. Permainan konsistennya berlanjut pada kualifikasi Piala Asia U-23 2024.

Arkhan kembali menjadi jenderal lini tengah Timnas Indonesia U-23 di dua laga yang berlangusng di Stadion Manahan, Solo tersebut. Dua buah assist pun berhasil dicetaknya, masing-masing saat Timnas Indonesia U-23 membantai Taiwan U-23 sembilan gol tak berbalas pada Sabtu (9/9/2023) dan kala menumbangkan Turkmenistan U-23 dengan skor 2-0 pada Selasa (12/9/2023).

Ivar Jenner menjadi duet Arkhan Fikri dalam dua pertandingan tersebut. Menurut Jenner, sang pemain berusia 18 tahun punya kemampuan yang luar biasa yang sudah disadari olehnya sejak ikut pemusatan latihan (TC) Timnas Indonesia U-20 di Turki.