Jadwal Timnas Indonesia vs Timnas Brunei Darussalam di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia: Langsung Main di SUGBK!

JADWAL Timnas Indonesia vs Timnas Brunei Darussalam di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia akan dibahas Okezone. Jika tidak ada perubahan, duel kedua tim Asia Tenggara tersebut bakal dilangsungkan dalam dua leg yakni pada 12 Oktober 2023 (leg pertama) dan 17 Oktober 2023 (leg kedua).

Seperti diketahui, skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- memiliki nasib yang cukup baik karena hanya dipertemukan dengan Brunei Darussalam di babak pertama Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Kepastian itu berdasarkan hasil drawing di Kuala Lumpur, Malaysia pada Kamis (26/7/2023) lalu.

Di atas kertas, Timnas Indonesia jauh lebih unggul daripada Brunei Darussalam yang notabene merupakan tim lemah di Asia Tenggara. Kendati demikian, tim asuhan Shin Tae-yong itu haram hukumnya meremehkan Brunei Darussalam pada pertemuan nanti.

Timnas Indonesia tentu diwajibkan bisa mengalahkan Brunei Darussalam pada babak pertama Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia jika ingin lolos ke babak kedua. Seandainya menang agregat atas Brunei Darussalam, skuad Garuda akan masuk ke dalam grup F di babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Nantinya, Timnas Indonesia akan tergabung bersama dengan Irak, Vietnam dan Filipina di Grup F babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Jauh sebelum berpikir ke sana, pasukan Shin Tae-yong itu harus lebih dulu menyingkirkan Brunei Darussalam di babak pertama.

Berdasarkan jadwal yang sudah dirilis FIFA, Timnas Indonesia akan lebih dulu menjamu Brunei Darussalam di leg pertama. Sesuai jadwal, laga Timnas Indonesia vs Brunei Darussalam bakal berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Senayan, Jakarta. pada 12 Oktober 2023 pukul 19.00 WIB.

Kemudian pada leg kedua, Timnas Indonesia akan melawat ke markas Brunei Darussalam. Jika tidak ada perubahan, duel Brunei Darussalam vs Timnas Indonesia di leg kedua bakal dilangsungkan di Stadion Sultan Hassanal Bolkiah, pada Selasa, 17 Oktober 2023 Pukul 19.15 WIB.