Jadwal Drawing Piala Asia U-23 2024: Timnas Indonesia U-23 Tantang Jepang U-23 hingga Vietnam U-23?

JADWAL drawing Piala Asia U-23 2024 sudah dirilis. Sesuai jadwal, drawing Piala Asia U-23 2024 akan dilangsungkan pada Kamis 16 November 2023. Hanya saja, belum diketahui di mana dan jam berapa drawing Piala Asia U-23 2024 dilangsungkan.

Kelar Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 yang berakhir pada Rabu (13/9/2023) dini hari WIB, sudah diketahui 16 tim yang lolos ke Piala Asia U-23 2024 (terlepas dari protes yang dilakukan Iran kepada AFC).

Sebanyak 16 tim itu dibagi ke dalam empat pot, yang mana masing-masing potnya berisikan empat tim. Pot 1 ditempati tuan rumah Qatar U-23, Timnas Arab Saudi U-23, Timnas Uzbekistan U-23 dan Timnas Jepang U-23.

Penentuan pot ini berdasarkan performa negara-negara di edisi terdahulu (Piala Asia U-23 2022). Semakin apik performa mereka, semakin kecil pot yang ditempati.

Kemudian pot 2 diisi Australia U-23, Korea Selatan U-23, Irak U-23 dan Vietnam U-23. Lanjut ke pot 3 ada Thailand U-23, Yordania U-23, Uni Emirat Arab U-23 dan Kuwait U-23.

Terakhir, penghuni pot 4 adalah Timnas Indonesia U-23, Malaysia U-23, Tajikistan U-23 dan China U-23. Mengacu kepada pembagian pot di atas, Timnas Indonesia U-23 akan tergabung bersama salah satu dari penghuni pot 1, 2 dan 3.