Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Rayhan Hannan Justru Senang Jadi Kelinci Percobaan Shin Tae-yong di Timnas Indonesia U-23

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Rabu, 13 September 2023 |15:50 WIB
Rayhan Hannan Justru Senang Jadi Kelinci Percobaan Shin Tae-yong di Timnas Indonesia U-23
Rayhan Hannan senang dijadikan kelinci percobaan oleh Shin Tae-yong (Foto: Persija Jakarta)
A
A
A

SOLO - Muhammad Rayhan Hannan senang dijadikan kelinci percobaan oleh Shin Tae-yong di Timnas Indonesia U-23. Pemain asal klub Persija Jakarta itu tak masalah dimainkan di luar posisi aslinya.

Sebagaimana diketahui, Thomas Doll kerap memainkan Rayhan di posisi aslinya, yakni gelandang serang. Hal berbeda dialami ketika membela Timnas Indonesia U-23 di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 yang berlangsung di Kota Solo.

Muhammad Rayhan Hannan

Ketika membantu Garuda Muda pesta gol 9-0 atas Taiwan U-23, Sabtu 9 September 2023, Rayhan ditempatkan di pos gelandang bertahan. Pemain berusia 19 tahun itu masuk menggantikan Ivar Jenner di menit 65.

Namun, Rayhan terlihat lebih nyaman bermain di posisi naturalnya. Terbukti, ia menyumbang satu assist untuk gol Pratama Arhan pada laga Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Turkmenistan U-23 di Stadion Manahan, Selasa 12 September 2023 malam WIB.

Padahal, menit bermain Rayhan sangat singkat di laga keduanya. Ia hanya merumput sekira satu menit untuk menggantikan Arkhan Fikri.

Meski lebih nyaman tampil di posisi aslinya, Rayhan merasa senang menjadi kelinci percobaan Shin. Menurutnya, menjajal posisi lain menghadirkan pengalaman berharga untuk kariernya ke depan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/51/3183857/gerald_vanenburg_akhirnya_angkat_bicara_usai_lama_bungkam_sejak_dipecat_dari_kursi_pelatih_timnas_indonesia_u_23-Qq6E_large.jpg
Lama Bungkam, Gerald Vanenburg Kirim Pesan Menyentuh Usai Dipecat sebagai Pelatih Timnas Indonesia U-23
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/51/3183791/timnas_indonesia_u_22-igNl_large.jpg
Hasil Timnas Indonesia U-22 vs Timnas Mali U-22 Jelang SEA Games 2025: Garuda Muda Dibantai 0-3!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/51/3183032/luke_xavier-MNGg_large.jpg
Alasan Indra Sjafri Panggil Luke Xavier Keet, Reycredo Beremanda, dan Muhammad Mishbah ke Timnas Indonesia U-23
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/51/3182934/pssi_bicara_soal_alasan_memilih_timnas_mali_u_23_jadi_lawan_uji_coba_timnas_indonesia_u_23-fvNC_large.jpeg
Alasan PSSI Pilih Mali Jadi Lawan Uji Coba Timnas Indonesia U-23 Jelang SEA Games 2025
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/12/28/11/1660769/media-asing-john-herdman-sepakat-latih-timnas-indonesia-digaji-rp670-juta-per-bulan-rqw.jpg
Media Asing: John Herdman Sepakat Latih Timnas Indonesia, Digaji Rp670 Juta Per Bulan
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/28/kiper_juventus_mattia_perin_foto_ig_at_juventus.jpg
Sepakat Gabung Genoa, Mattia Perin Siap Tinggalkan Juventus
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement