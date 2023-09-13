Rayhan Hannan Justru Senang Jadi Kelinci Percobaan Shin Tae-yong di Timnas Indonesia U-23

SOLO - Muhammad Rayhan Hannan senang dijadikan kelinci percobaan oleh Shin Tae-yong di Timnas Indonesia U-23. Pemain asal klub Persija Jakarta itu tak masalah dimainkan di luar posisi aslinya.

Sebagaimana diketahui, Thomas Doll kerap memainkan Rayhan di posisi aslinya, yakni gelandang serang. Hal berbeda dialami ketika membela Timnas Indonesia U-23 di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 yang berlangsung di Kota Solo.

Ketika membantu Garuda Muda pesta gol 9-0 atas Taiwan U-23, Sabtu 9 September 2023, Rayhan ditempatkan di pos gelandang bertahan. Pemain berusia 19 tahun itu masuk menggantikan Ivar Jenner di menit 65.

Namun, Rayhan terlihat lebih nyaman bermain di posisi naturalnya. Terbukti, ia menyumbang satu assist untuk gol Pratama Arhan pada laga Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Turkmenistan U-23 di Stadion Manahan, Selasa 12 September 2023 malam WIB.

Padahal, menit bermain Rayhan sangat singkat di laga keduanya. Ia hanya merumput sekira satu menit untuk menggantikan Arkhan Fikri.

Meski lebih nyaman tampil di posisi aslinya, Rayhan merasa senang menjadi kelinci percobaan Shin. Menurutnya, menjajal posisi lain menghadirkan pengalaman berharga untuk kariernya ke depan.