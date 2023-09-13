Elkan Baggott Bersaksi Shin Tae-yong Ubah Permainan Timnas Indonesia Jadi Berkualitas

ELKAN Baggott bersaksi Shin Tae-yong ubah permainan Timnas Indonesia jadi berkualitas. Bek Timnas Indonesia tersebut mengungkapkan bahwa sang pelatih asal Korea Selatan telah berperan besar dalam mengubah cara timnya bermain.

Elkan Baggott sudah menjadi andalan Timnas Indonesia senior selama beberapa tahun terakhir. Namun, pada September 2023 ini, dia memperkuat Timnas Indonesia U-23 asuhan Shin Tae-yong yang tampil di kualifikasi Piala Asia U-23 2024.

Shin Tae-yong pun sukses membawa Timnas Indonesia U-23 lolos ke putaran final Piala Asia U-23 2024 dengan mengalahkan Taiwan U-23 (9-0) dan Turkmenistan U-23 (2-0). Dengan dua hasil manis itu, Timnas Indonesia U-23 untuk kali pertama lolos ke Piala Asia U-23.

Shin Tae-yong telah meloloskan Timnas Indonesia pada tiga level berbeda untuk tampil di Piala Asia. Elkan Baggott pun mengonfirmasi bahwa perubahan yang dibawa oleh sang pelatih berusia 52 tahun itu begitu besar.

“Ya, kami berkembang karena pelatih (STY) memiliki pengaruh yang sangat besar pada kami,” kata Elkan dinukil dari laman resmi Ipswich Town, Rabu (13/9/2023).