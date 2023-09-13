Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Vietnam Ledek Timnas Malaysia U-23 yang Berpotensi Batal Lolos Piala Asia U-23 2024 Gara-Gara Protes Iran

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 13 September 2023 |15:19 WIB
Media Vietnam Ledek Timnas Malaysia U-23 yang Berpotensi Batal Lolos Piala Asia U-23 2024 Gara-Gara Protes Iran
Timnas Malaysia U-23 batal lolos ke Piala Asia U-23 2024 karena protes Iran kepada AFC? (Foto: Twitter/@FAM_Malaysia)
A
A
A

MEDIA Vietnam, Soha.vn, meledek Timnas Malaysia U-23 yang bisa batal lolos Piala Asia U-23 2024 gara-gara protes dari Iran. Menurut Soha, Timnas Malaysia U-23 saat ini harap-harap cemas karena status lolos mereka ke Piala Asia U-23 2024 dapat digantikan Timnas Iran U-23.

"Malaysia U-23 pasti ketar-ketir karena insiden yang terjadi di laga Uzbekistan U-23 vs Iran U-23. Di pertandingan ini, wasit memberi kartu kuning kepada pemain Uzbekistan sebanyak dua kali, namun tidak mengeluarkannya dari lapangan. Sejauh ini, Iran telah mengguggat AFC,” tulis Soha dalam artikel yang mereka buat.

Media Vietnam ledek Timnas Malaysia U-23 yang nasibnya belum jelas

(Media Vietnam ledek Timnas Malaysia U-23 yang nasibnya belum jelas di Piala Asia U-23 2024. (Foto: Soha.vn)

Bagi yang belum tahu, Federasi Sepakbola Iran (FFIRI) mengajukan protes kepada AFC karena merasa dirugikan keputusan wasit saat bersua tuan rumah Grup E Kualifikasi Piala Asia U-23 2024, Uzbekistan U-23, pada Selasa 12 September 2023 malam WIB.

Salah satu momen Iran U-23 dirugikan wasit yang memimpin pertandingan, Hana Hatab, terjadi saat sang pengadil tidak memberikan kartu merah kepada pemain Timnas Uzbekistan U23, Abdukodir Khusanov. Padahal, Abdukodir Khusanov diketahui telah menerima dua kartu kuning, tepatnya pada menit 40 dan 90.

Karena itu, Timnas Iran U-23 mengajukan protes kepada AFC. Dengan keadilan yang ditegakkan, Iran U-23 berharap dapat mengambil satu tempat di Piala Asia U-23 2024 via jalur runner-up terbaik.

Timnas Iran U-23 sejatinya mengoleksi tiga poin dan selisih gol +3, sama persis dengan Timnas Malaysia U-23 yang menempati urutan keempat klasemen runner-up terbaik. Namun, Iran U-23 kalah dari segi poin disiplin sehingga harus rela kalah bersaing dari Malaysia U-23.

