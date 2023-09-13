Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Gol Cantik Ivar Jenner Sukses Bikin Presiden Jokowi Melompat-lompat Kegirangan di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024

Maulana Yusuf , Jurnalis-Rabu, 13 September 2023 |14:38 WIB
Gol Cantik Ivar Jenner Sukses Bikin Presiden Jokowi Melompat-lompat Kegirangan di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024
Ivar Jenner cetak gol Timnas Indonesia U-23 di laga kontra Turkmenistan U-23. (Foto: AFC)
GOL cantik Ivar Jenner sukses bikin Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), melompat-lompat kegirangan di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024. Ekspresi kegembiraan orang nomor satu di Indonesia itu pun langsung menuai sorotan sehingga menjadi viral di media sosial.

Presiden Jokowi menyaksikan langsung pertandingan antara Timnas Indonesia U-23 vs Turkmenistan U-23 dalam laga terakhir Grup K Kualifikasi Piala Asia U-23 2023 di Stadion Manahan, Solo pada Selasa 12 September 2023 malam WIB. Jokowi ditemani Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, dan jajaran pengurus lainnya.

Presiden Jokowi

(Presiden Jokowi menyaksikan langsung laga Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Turkmenistan U-23 di Stadion Manahan)

Dalam laga tersebut, Ivar Jenner membuka keunggulan Timnas Indonesia U-23 berkat satu gol cantiknya di menit ke-40. Gelandang FC Utrecht itu membobol gawang Turkmenistan U-23 yang dikawal Ahallyyev Rustem melalui tembakan kerasnya dari luar kotak penalti.

Awalnya, Ivar Jenner mendapatkan umpan dari Arkhan Fikri. Kemudian, ia memanfaatkan ruang kosong di lapangan tengah Turkmenistan U-23 dan langsung melakukan tendangan keras yang membentur kepala salah satu pemain belakang Turkmenistan U-23, Oraz Orazov.

Bola tendangan Ivar Jenner itu pun langsung berbelok arah dan menyusur tiang jauh sebelah kiri kiper Turkmenistan U-23, Ahallyyev Rustem. Kiper tim tamu itu sudah mati langkah sehingga tidak bisa menjangkau bola yang deras menghujam gawangnya.

Tak pelak, gol cantik Ivar Jenner mampu membuat seluruh Stadion Manahan, Solo, bergemuruh. Bahkan, gol pemain berdarah Belanda itu disambut teriakan kegembiraan Presiden Jokowi yang kegirangan hingga melompat-lompat. Aksi Jokowi itu pun viral di media sosial.

Halaman:
1 2
      
