PENYEBAB Lionel Messi absen saat Timnas Argentina hadapi Timnas Bolivia terkuak. Pelatih Timnas Argentina, Lionel Scaloni, mengatakan bahwa anak asuhnya berada dalam kondisi yang kurang bugar untuk dimainkan.

La Albiceleste – julukan Timnas Argentina – sukses mengalahkan Bolivia dengan skor 3-0 pada laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona CONMEBOL. Pertandingan itu digelar di Estadio Hernando Siles, La Paz, Bolivia, pada Rabu (13/9/2023).

Ketiga gol Argentina dicatatkan oleh Enzo Fernandez Nicolas Tagliafico (42’), dan Nicolas Gonzalez (83’). Dalam pertandingan itu, Messi tidak terlihat dalam skuad utama maupun cadangan.

Sebelumnya, Messi dikabarkan mengalami cedera. Scaloni mengindikasikan bahwa sang penyerang berusia 36 tahun memang mengalami cedera.

Namun, pelatih berusia 45 tahun itu tidak mau berbicara secara jelas mengenai cedera Messi. Scaloni hanya mengatakan bahwa dia tidak ingin mengambil risiko, mengindikasikan bahwa kondisi Messi hanya tidak fit, bukan cedera parah.