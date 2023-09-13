Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Penyebab Lionel Messi Absen saat Timnas Argentina Hadapi Timnas Bolivia Terkuak

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 13 September 2023 |14:31 WIB
Penyebab Lionel Messi Absen saat Timnas Argentina Hadapi Timnas Bolivia Terkuak
Lionel Messi absen saat Timnas Argentina kalahkan Bolivia 3-0 (Foto: REUTERS)
A
A
A

PENYEBAB Lionel Messi absen saat Timnas Argentina hadapi Timnas Bolivia terkuak. Pelatih Timnas Argentina, Lionel Scaloni, mengatakan bahwa anak asuhnya berada dalam kondisi yang kurang bugar untuk dimainkan.

La Albiceleste – julukan Timnas Argentina – sukses mengalahkan Bolivia dengan skor 3-0 pada laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona CONMEBOL. Pertandingan itu digelar di Estadio Hernando Siles, La Paz, Bolivia, pada Rabu (13/9/2023).

Timnas Argentina

Ketiga gol Argentina dicatatkan oleh Enzo Fernandez Nicolas Tagliafico (42’), dan Nicolas Gonzalez (83’). Dalam pertandingan itu, Messi tidak terlihat dalam skuad utama maupun cadangan.

Sebelumnya, Messi dikabarkan mengalami cedera. Scaloni mengindikasikan bahwa sang penyerang berusia 36 tahun memang mengalami cedera.

Namun, pelatih berusia 45 tahun itu tidak mau berbicara secara jelas mengenai cedera Messi. Scaloni hanya mengatakan bahwa dia tidak ingin mengambil risiko, mengindikasikan bahwa kondisi Messi hanya tidak fit, bukan cedera parah.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/46/3192220/fernando_martin_carreras_menghilang_di_perairan_taman_nasional_komodo_mundodeportivo-BoPg_large.jpg
Kronologi Pelatih Valencia B Fernando Martin Hilang karena Kecelakaan Kapal di Perairan Taman Nasional Komodo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/51/3192139/jay_idzes_mengaku_tidak_terlalu_suka_pesta_dan_minum_minum-ioaF_large.jpg
Jay Idzes Akui Tak Terlalu Suka Pesta dan Minum-Minum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/51/3192125/simak_jadwal_dan_link_live_streaming_piala_afrika_2025_di_vision-oidX_large.png
Jadwal dan Link Live Streaming Piala Afrika 2025 di Vision+, Klik di Sini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/51/3192048/nathan_tjoe_a_on-ocEx_large.jpg
Nathan Tjoe-A-On Kena Semprot Pengamat Sepakbola Belanda Usai Willem II Gagal Kalahkan Helmond Sport
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/12/27/11/1660513/nonton-derbi-afrika-paling-bergengsi-totalenergies-africa-cup-of-nations-di-vision-kyq.jpg
Nonton Derbi Afrika Paling Bergengsi, TotalEnergies Africa Cup of Nations di VISION+
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/06/05/selebrasi_ole_romeny_3.jpeg
Efek Timnas Indonesia Gila-gilaan! Ole Romeny Kaget Followers Instagram Meledak Jadi 2,3 Juta
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement