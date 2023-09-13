Jadwal Lengkap Siaran Langsung Timnas Indonesia U-23 di Asian Games 2022, Live di RCTI!

BERIKUT jadwal lengkap siaran langsung Timnas Indonesia U-23 di Asian Games 2022, live di RCTI! Pembaca silakan simpan artikel ini untuk panduan ke depannya.

Timnas Indonesia U-23 langsung dihadapkan pada turnamen Asian Games 2022 di Hangzhou, China, usai tampil pada Kualifikasi PialaAsia U-23 2024. Adapun pertandingan cabor sepakbola Asian Games 2022 akan digelar pada 19 September hingga 7 Oktober 2023.

Kali ini, Garuda Muda dilatih oleh Indra Sjafri. Sebelumnya, Shin Tae-yong menukangi Timnas Indonesia U-23 pada ajang Kualifikasi Piala Asia U-23 2024.

Pembagian tugas itu sudah disampaikan sejak jauh hari oleh PSSI. Menarik untuk melihat seperti apa kiprah Timnas Indonesia U-23 di bawah asuhan Indra.

Sayangnya, kali ini persiapan terbilang mepet. Selain jadwal yang padat, pemain-pemain yang dibutuhkan Indra pun sebagian besar ada di skuad-nya Shin.

Hal itu cukup disayangkan mengingat Indonesia tergabung di grup yang rada sulit. Anak asuh Indra Sjafri diundi masuk Grup F yang juga dihuni Korea Utara, Kyrgyzstan, dan Taiwan.