Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Lengkap Siaran Langsung Timnas Indonesia U-23 di Asian Games 2022, Live di RCTI!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Rabu, 13 September 2023 |14:26 WIB
Jadwal Lengkap Siaran Langsung Timnas Indonesia U-23 di Asian Games 2022, Live di RCTI!
Simak jadwal Timnas Indonesia U-23 di Asian Games 2022 (Foto: Instagram/@timnas.indonesia)
A
A
A

BERIKUT jadwal lengkap siaran langsung Timnas Indonesia U-23 di Asian Games 2022, live di RCTI! Pembaca silakan simpan artikel ini untuk panduan ke depannya.

Timnas Indonesia U-23 langsung dihadapkan pada turnamen Asian Games 2022 di Hangzhou, China, usai tampil pada Kualifikasi PialaAsia U-23 2024. Adapun pertandingan cabor sepakbola Asian Games 2022 akan digelar pada 19 September hingga 7 Oktober 2023.

Timnas Indonesia U-23

Kali ini, Garuda Muda dilatih oleh Indra Sjafri. Sebelumnya, Shin Tae-yong menukangi Timnas Indonesia U-23 pada ajang Kualifikasi Piala Asia U-23 2024.

Pembagian tugas itu sudah disampaikan sejak jauh hari oleh PSSI. Menarik untuk melihat seperti apa kiprah Timnas Indonesia U-23 di bawah asuhan Indra.

Sayangnya, kali ini persiapan terbilang mepet. Selain jadwal yang padat, pemain-pemain yang dibutuhkan Indra pun sebagian besar ada di skuad-nya Shin.

Hal itu cukup disayangkan mengingat Indonesia tergabung di grup yang rada sulit. Anak asuh Indra Sjafri diundi masuk Grup F yang juga dihuni Korea Utara, Kyrgyzstan, dan Taiwan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/18/51/2885046/timnas-indonesia-u-24-kekurangan-pemain-di-asian-games-2023-indra-sjafri-yang-penting-saya-dan-tim-akan-fokus-GMF8lBoNal.jpg
Timnas Indonesia U-24 Kekurangan Pemain di Asian Games 2023, Indra Sjafri: Yang Penting Saya dan Tim akan Fokus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/18/51/2885018/ramadhan-sananta-tak-dilepas-persis-solo-indra-sjafri-buka-suara-CxzDLYOLwd.jpg
Asian Games 2023: Ramadhan Sananta Tak Dilepas Persis Solo ke Timnas Indonesia U-24, Indra Sjafri Buka Suara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/18/51/2884843/ramadhan-sananta-tak-dilepas-4-penyerang-ini-disebut-layak-bela-timnas-indonesia-u-24-di-asian-games-2022-pM1xoJdz7v.jpg
Ramadhan Sananta Tak Dilepas, 4 Penyerang Ini Disebut Layak Bela Timnas Indonesia U-24 di Asian Games 2022!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/18/51/2884816/breaking-news-afghanistan-dan-suriah-mundur-timnas-indonesia-u-24-hampir-pasti-lolos-ke-16-besar-asian-games-2022-RJTJ7woXJn.jpg
Breaking News: Afghanistan dan Suriah Mundur, Timnas Indonesia U-24 Hampir Pasti Lolos ke 16 Besar Asian Games 2022!
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/12/28/11/1660769/media-asing-john-herdman-sepakat-latih-timnas-indonesia-digaji-rp670-juta-per-bulan-rqw.jpg
Media Asing: John Herdman Sepakat Latih Timnas Indonesia, Digaji Rp670 Juta Per Bulan
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/28/kiper_juventus_mattia_perin_foto_ig_at_juventus.jpg
Sepakat Gabung Genoa, Mattia Perin Siap Tinggalkan Juventus
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement