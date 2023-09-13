Reaksi Tak Biasa Shin Tae-yong saat Ivar Jenner Cetak Gol Timnas Indonesia U-23 di Laga Kontra Timnas Turkmenistan U-23

Rekasu tak biasa melihat Shin Tae-yong melihat gol Ivar Jenner ke gawang Turkmenistan U-23. (Foto: Instagram/@timnas.indonesia488)

SHIN Tae-yong memberikan reaksi tak biasa saat Ivar Jenner mencetak gol untuk Timnas Indonesia U-23 di laga kontra Timnas Turkmenistan U-23. Di saat ribuan suporter Timnas Indonesia U-23 bergemuruh merayakan gol gelandang milik FC Utrecht itu, Shin Tae-yong justru bersikap elegan.

Ivar Jenner tampil gemilang saat Timnas Indonesia U-23 menang 2-0 atas Turkmenistan U-23 pada laga terakhir Grup K Kualifikasi Piala Asia U-23 2024. Pertandingan tersebut berlangsung di Stadion Manahan, Solo, Selasa 12 September 2023 malam WIB.

(Shin Tae-yong saat memberi ucapan selamat kepada Ivar Jenner setelah membobol gawang Turkmenistan U-23. (Foto: TikTok/@488)

Selain mampu menjadi jenderal lapangan tengah yang tangguh, Ivar Jenner juga sukses menyumbang satu gol melalui tembakan kerasnya dari luar kotak penalti di menit ke-41. Gelandang milik FC Utrecht itu mencetak gol usai meneruskan umpan dari Arkhan Fikri.

Hampir seluruh Stadion Manahan, Solo, terdengar bergemuruh menyambut gol Ivar Jenner ke gawang Turkmenistan U-23. Tak terkecuali para penggawa skuad Garuda Muda lainnya seperti Pratama Arhan hingga Marselino Ferdinan yang ikut berselebrasi.

Namun, pelatih Timnas Indonesia U-23, Shin Tae-yong, justru memberikan reaksi tak biasa saat Ivar Jenner mencetak gol. Meski anak asuhnya itu mampu mencetak gol lebih dulu, juru taktik asal Korea Selatan itu justru tak melakukan selebrasi yang berlebihan.

Mengintip dari unggahan akun TikTok @timnas.indonesia488, Shin Tae-yong terlihat bersikap elegan dalam merayakan gol tersebut. Ia memberikan selamat kepada Ivar Jenner yang telah mencetak gol perdananya dengan bersalaman dan memberikan senyuman yang tak berlebihan.