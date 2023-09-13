Advertisement
SEPAKBOLA DUNIA

Momen Elkan Baggott Paling Hafal Nyanyikan Lagu Indonesia Raya Dibandingkan Ivar Jenner dan Rafael Struick

Endang Oktaviyanti , Jurnalis-Rabu, 13 September 2023 |13:07 WIB
Momen Elkan Baggott Paling Hafal Nyanyikan Lagu Indonesia Raya Dibandingkan Ivar Jenner dan Rafael Struick
Elkan Baggott kala membela Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@elkanbaggott)
A
A
A

MOMEN Elkan Baggott paling hafal nyanyikan lagu Indonesia Raya dibandingkan Ivar Jenner dan Rafael Struick menjadi sorotan. Bek bertubuh jangkung itu terlihat begitu fasih menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia sebelum laga kedua Grup K Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 yang mempertemukan Timnas Indonesia U-23 vs Turkmenistan U-23.

Momen tersebut diunggah akun TikTok @yuliia. Dia menuliskan keterangan, 'Liat Abang Elkan hafal lagu Indonesia raya seneng banget’.

Elkan Baggott

Elkan Baggott bukan satu-satunya pemain keturunan yang dimainkan Shin Tae-yong dalam laga yang berlangsung di Stadion Manahan, Solo, Selasa 12 September 2023 malam WIB itu. Adapula Ivar Jenner dan Rafael Struick.

"Rafel juga otw hafal nih baru debut Timnas Indonesia," tulis keterangan video lagi.

Di pertandingan ini, Shin Tae-yong menggunakan formasi 4-4-2. Dalam starting line-up, pelatih asal Korea Selatan itu menurunkan duet Hokky Caraka dan Rafael Struick di lini serang.

