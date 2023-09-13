Media Vietnam Puji Setinggi Langit dan Sebut Shin Tae-yong Pahlawan Usai Antar Timnas Indonesia U-23 Lolos ke Piala Asia U-23 2024

Shin Tae-yong dipuji media Vietnam usai antar Timnas Indonesia U-23 ke putaran final Piala Asia U-23 2024 (Foto: PSSI)

MEDIA Vietnam, Soha Vn, puji setinggi langit dan sebut Shin Tae-yong pahlawan usai antar Timnas Indonesia U-23 lolos ke Piala Asia U-23 2024. Pasalnya, juru taktik asal Korea Selatan itu mampu membawa skuad Garuda Muda untuk pertama kalinya bisa lolos ke putaran final Piala Asia U-23.

Seperti diketahui, Shin Tae-yong baru saja membawa Tim Garuda Muda -julukan Timnas Indonesia U-23- lolos ke putaran final Piala Asia U-23 2024 dengan status juara Grup K. Kepastian itu setelah Timnas Indonesia U-23 menang 2-0 atas Turkmenistan U-23 pada laga terakhir Grup K Kualifikasi Piala Asia U-23 2024.

Bermain di Stadion Manahan, Solo, Selasa (12/9/2023) malam WIB, Timnas Indonesia U-23 baru bisa mencetak gol pembuka via aksi Ivar Jenner melalui tembakan keras dari luar kotak penalti di menit ke-41. Gelandang milik FC Utrecht itu mencetak gol usai meneruskan umpan dari Arkhan Fikri.

Setelah unggul 1-0, skuad Garuda Muda mendapatkan banyak peluang yang gagal dikonversikan menjadi gol. Pada akhirnya, gol kedua baru tercipta via sundulan Pratama Arhan usai meneruskan umpan Muhammad Rayhan Hannan di menit ke-90+2 yang membuat Timnas Indonesia U-23 menang 2-0 atas tim tamu.

Kemenangan ini membuat Timnas Indonesia U-23 total mengoleksi 6 poin dan finis sebagai juara Grup K Kualifikasi Piala Asia U-23 2024. Praktis, tim asuhan Shin Tae-yong itu lolos ke putaran final Piala Asia U-23 2024 yang bakal digelar di Qatar pada 15 April hingga 3 Mei 2024.

Keberhasilan tersebut membuat Timnas Indonesia U-23 kali pertama lolos ke Piala Asia U-23 setelah sebelumnya selalu gagal di lima edisi terakhir. Tentunya, ini menjadi sejarah baru bagi skuad Garuda Muda di pentas kompetisi bergengsi sepakbola Asia kelompok umur U-23 itu.