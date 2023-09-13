Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Vietnam Puji Setinggi Langit dan Sebut Shin Tae-yong Pahlawan Usai Antar Timnas Indonesia U-23 Lolos ke Piala Asia U-23 2024

Maulana Yusuf , Jurnalis-Rabu, 13 September 2023 |13:01 WIB
Media Vietnam Puji Setinggi Langit dan Sebut Shin Tae-yong Pahlawan Usai Antar Timnas Indonesia U-23 Lolos ke Piala Asia U-23 2024
Shin Tae-yong dipuji media Vietnam usai antar Timnas Indonesia U-23 ke putaran final Piala Asia U-23 2024 (Foto: PSSI)
A
A
A

MEDIA Vietnam, Soha Vn, puji setinggi langit dan sebut Shin Tae-yong pahlawan usai antar Timnas Indonesia U-23 lolos ke Piala Asia U-23 2024. Pasalnya, juru taktik asal Korea Selatan itu mampu membawa skuad Garuda Muda untuk pertama kalinya bisa lolos ke putaran final Piala Asia U-23.

Seperti diketahui, Shin Tae-yong baru saja membawa Tim Garuda Muda -julukan Timnas Indonesia U-23- lolos ke putaran final Piala Asia U-23 2024 dengan status juara Grup K. Kepastian itu setelah Timnas Indonesia U-23 menang 2-0 atas Turkmenistan U-23 pada laga terakhir Grup K Kualifikasi Piala Asia U-23 2024.

Timnas Indonesia U-23

Bermain di Stadion Manahan, Solo, Selasa (12/9/2023) malam WIB, Timnas Indonesia U-23 baru bisa mencetak gol pembuka via aksi Ivar Jenner melalui tembakan keras dari luar kotak penalti di menit ke-41. Gelandang milik FC Utrecht itu mencetak gol usai meneruskan umpan dari Arkhan Fikri.

Setelah unggul 1-0, skuad Garuda Muda mendapatkan banyak peluang yang gagal dikonversikan menjadi gol. Pada akhirnya, gol kedua baru tercipta via sundulan Pratama Arhan usai meneruskan umpan Muhammad Rayhan Hannan di menit ke-90+2 yang membuat Timnas Indonesia U-23 menang 2-0 atas tim tamu.

Kemenangan ini membuat Timnas Indonesia U-23 total mengoleksi 6 poin dan finis sebagai juara Grup K Kualifikasi Piala Asia U-23 2024. Praktis, tim asuhan Shin Tae-yong itu lolos ke putaran final Piala Asia U-23 2024 yang bakal digelar di Qatar pada 15 April hingga 3 Mei 2024.

Keberhasilan tersebut membuat Timnas Indonesia U-23 kali pertama lolos ke Piala Asia U-23 setelah sebelumnya selalu gagal di lima edisi terakhir. Tentunya, ini menjadi sejarah baru bagi skuad Garuda Muda di pentas kompetisi bergengsi sepakbola Asia kelompok umur U-23 itu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/25/51/3067297/pelatih-maladewa-u-20-ungkap-masalah-timnya-jelang-hadapi-timnas-indonesia-di-kualifikasi-piala-asia-u-20-2025-I6ZiFaaQLH.jpg
Pelatih Maladewa U-20 Ungkap Masalah Timnya Jelang Hadapi Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Asia U-20 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/17/51/2884311/mengintip-skill-tambahan-ivar-jenner-di-timnas-indonesia-u-23-dijamin-bikin-ngakak-zgnBUq29KR.jpg
Mengintip Skill Tambahan Ivar Jenner di Timnas Indonesia U-23 Dijamin Bikin Ngakak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/17/51/2884309/publik-malaysia-malu-dan-iri-lihat-performa-timnas-indonesia-u-23-yang-semakin-gacor-lnne9H8VMD.jpg
Publik Malaysia Malu dan Iri Lihat Performa Timnas Indonesia U-23 yang Semakin Gacor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/15/51/2883593/5-fakta-timnas-indonesia-u-23-lolos-piala-asia-u-23-nomor-1-catatan-mencengangkan-Y1WFG9esmB.jpg
5 Fakta Timnas Indonesia U-23 Lolos Piala Asia U-23, Nomor 1 Catatan Mencengangkan!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/28/51/1660723/bekasi-barometer-olahraga-jabar-gotong-royong-modal-pertahankan-juara-porprov-2026-tim.webp
Bekasi Barometer Olahraga Jabar, Gotong Royong Modal Pertahankan Juara Porprov 2026
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/28/aston_villa_menang_comeback_2_1_atas_tuan_rumah_ch.jpg
Hasil Lengkap Liga Inggris: Chelsea Kena Comeback Aston Villa, Peta Persaingan Terguncang!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement