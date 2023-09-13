Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Momen Kocak Pemain Timnas Indonesia U-23 Ivar Jenner Belum Hafal Lagu Indonesia Raya, tapi Disorot Kamera Terus-terusan!

Reinaldy Darius , Jurnalis-Rabu, 13 September 2023 |13:01 WIB
Momen Kocak Pemain Timnas Indonesia U-23 Ivar Jenner Belum Hafal Lagu Indonesia Raya, tapi Disorot Kamera Terus-terusan!
Ivar Jenner masih belum hafal Indonesia Raya (Foto: Instagram/ivarjnr)
A
A
A

MOMEN kocak pemain Timnas Indonesia U-23 Ivar Jenner belum hafal lagu Indonesia Raya tapi disorot kamera secara terus-menerus. Momen tersebut terjadi pada laga kualifikasi Piala Asia U-23 2024 kontra Timnas Turkmenistan U-23.

Skuad Garuda Muda – julukan Timnas Indonesia U-23 – lolos ke putaran final Piala Asia U-23 2024 pada Selasa (12/9/2023) kemarin. Tiket lolos dipastikan usai kemenangan 2-0 atas Turkmenistan U-23. Sebelumnya, Timnas Indonesia U-23 telah lebih dulu menghajar Taiwan U-23 dengan skor 9-0.

Ivar Jenner

Ivar Jenner menyumbangkan sebuah gol dalam laga kontra Turkmenistan u-23. Kemudian, gol Pratama Arhan menyempurnakan hasil akhir untuk Timnas Indonesia U-23 pada pengujung laga.

Namun, ada yang menarik dari Ivar Jenner sebelum pertandingan. Ketika para pemain Timnas Indonesia U-23 menyanyikan Indonesia Raya menjelang pertandingan, Ivar Jenner belum terlihat hapal sepenuhnya.

Namun demikian, kamera malah menyorotnya secara terus-menerus. Hal ini pun menjadi sorotan bagi para netizen di Twitter.

Halaman:
1 2
      
