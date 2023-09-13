Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Shin Tae-yong Angkat Bicara soal Peluang Pemain Timnas Indonesia U-23 Susul Asnawi Mangkualam Berkarier di Korea Selatan

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Rabu, 13 September 2023 |12:52 WIB
Shin Tae-yong Angkat Bicara soal Peluang Pemain Timnas Indonesia U-23 Susul Asnawi Mangkualam Berkarier di Korea Selatan
Shin Tae-yong dan Asnawi Mangkualam. (Foto: Instagram/@asnawi_bhr)
SOLO – Pelatih Timnas Indonesia U-23, Shin Tae-yong, angkat bicara soal peluang pemain Timnas Indonesia U-23 berkarier dengan klub di Korea Selatan. Dia menyebut peluang para pemain Timnas Indonesia U-23 menyusul langkah Asnawi Mangkualam berkarier di Korea Selatan bergantung di tangan agen.

Diketahui, Shin Tae-yong pernah berjasa mempromosikan salah satu pemainn Timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam, ke klub Korea Selatan. Shin Tae-yong pun mengakui bahwa anak asuhnya sudah banyak berkembang dan sangat layak berkarier di luar negeri.

Shin Tae-yong

Ansan Greeners pun menjadi klub Korea Selatan yang tertarik meminang Asnawi Mangkualam pada Februari 2021. Setelah bermain apik bersama tim berjuluk Green Wolves, eks pemain PSM Makassar itu pun direkrut Jeonnam Dragons pada awal 2023.

Namun, arsitek asal Korea Selatan itu measa tidak memiliki wewenang terakit keputusan membawa para pemain ke klub negeri seberang. Dia menyatakan transfer pemain lokal ke luar negeri tetap merupakan kewenangan penuh sang agen.

“Masalah itu memang saya tak bisa putuskan, perlu usaha dari agen Indonesia, dan para pemain sangat baik,” kata Shin Tae-yong pada konferensi pers usai laga, Selasa 12 September 2023.

“Sekarang, mereka sudah banyak berkembang, jadi pastinya banyak kesempatan untuk bermain di luar negeri,” lanjutnya.

Halaman:
1 2
      
