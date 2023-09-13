5 Rekor Shin Tae-yong Bersama Timnas Indonesia, Terbaru Bawa 3 Level Timnas Indonesia Lolos ke Piala Asia

5 rekor Shin Tae-yong bersama Timnas Indonesia akan diulas dalam artikel ini. Terbaru, Shin Tae-yong bawa 3 level Timnas Indonesia lolos ke Piala Asia.

Bertanding di Stadion Manahan, Solo, Selasa 12 September 2023, Shin Tae-yong sukses membawa Garuda Muda menekuk Turkmenistan U-23 dengan skor 2-0. Gol kemenangan Timnas Indonesia U-23 itu masing-masing dicetak oleh Ivar Jenner pada menit ke-40 dan Pratama Arhan di menit ke-90+3.

Berkat hasil ini, Timnas Indonesia U-23 berhasil lolos ke putaran final Piala Asia U-23 2024 di Qatar dengan status juara grup. Total, Timnas Indonesia U-23 memiliki 6 poin setelah menyapu bersih seluruh pertandingan dengan kemenangan dan memiliki selisih gol +11.

Menariknya, dari hasil pertandingan semalam, Shin Tae-yong mencatatkan rekor baru. Untuk itu, berikut Okezone rangkum 5 rekor Shin Tae-yong bersama Timnas Indonesia.

5. Kemenangan Pertama atas Turkmenistan U-23





Kemenangan 2-0 Rizky Ridho dan kawan-kawan atas Turkmenistan U-23 menjadi pertama kalinya Timnas Indonesia U-23 mengalahkan negara Asia Tengah tersebut. Sebelumnya, Timnas Indonesia U-23 selalu kalah saat bertemu Turkmenistan U-23.

Pertemuan itu terjadi saat Kualifikasi Olimpiade zona Asia pada 2011. Bertemu dua kali, Timnas Indonesia U-23 harus takluk dengan skor 1-3 di leg I. Kemudian, pada laga leg II, Timnas Indonesia U-23 juga kembali menelan kekalahan dengan skor 0-1.

4. Meloloskan Timnas Indonesia U-23 ke Piala Asia untuk Pertama Kalinya





Timnas Indonesia U-23 pertama kalinya lolos ke Piala Asia U-23 pada tahun ini. Sejak ajang ini digelar pada 2013, Timnas Indonesia U-23 selalu gagal lolos ke putaran final dan hanya berkutat di babak kualifikasi saja.