Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Pelatih Timnas Turkmenistan U-23 Ungkap Faktor Keberuntungan yang Bikin Timnas Indonesia U-23 Lolos Piala Asia U-23 2024

Reinaldy Darius , Jurnalis-Rabu, 13 September 2023 |11:51 WIB
Pelatih Timnas Turkmenistan U-23 Ungkap Faktor Keberuntungan yang Bikin Timnas Indonesia U-23 Lolos Piala Asia U-23 2024
Timnas Indonesia U-23 disinyalir lolos karena dapat grup mudah (Foto: PSSI)
A
A
A

PELATIH Timnas Turkmenistan U-23, Ahmet Agamyradow, ungkap faktor keberuntungan yang bikin Timnas Indonesia U-23 lolos ke Piala Asia U-23 2024. Agamyradow menyoroti grup mudah untuk Garuda Muda – julukan Timnas Indonesia U-23 – di fase kualifikasi.

Timnas Indonesia U-23 sukses lolos ke putaran final Piala Asia U-23 untuk pertama kalinya sepanjang sejarah. Mereka finis sebagai juara Grup K setelah mengalahkan Taiwan U-23 dan Turkmenistan.

Timnas Indonesia U-23

Skuad asuhan Shin Tae-yong menang mudah atas Taiwan U-23 dengan skor telak 9-0. Mereka kemudian menundukkan Turkmenistan U-23 dengan skor 2-0 pada Selasa (12/9/2023) kemarin malam WIB untuk memastikan diri lolos ke putaran final.

Kelolosan ini memakan korban, yaitu Turkmenistan, yang gagal lolos sebagai runner-up terbaik. Seusai laga, Ahmet Agamyradow mengakui kualitas Timnas Indonesia U-23 namun dia juga mengindikasikan bahwa Garuda Muda cukup beruntung karena berada di grup mudah.

“Saya rasa tim Indonesia sangat berkualitas. Namun, itu semua bergantung dari hasil pengundian,” kata pelatih Turkmenistan U-23 tersebut seusai pertandingan kontra Timnas Indonesia U-23.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/25/51/3067297/pelatih-maladewa-u-20-ungkap-masalah-timnya-jelang-hadapi-timnas-indonesia-di-kualifikasi-piala-asia-u-20-2025-I6ZiFaaQLH.jpg
Pelatih Maladewa U-20 Ungkap Masalah Timnya Jelang Hadapi Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Asia U-20 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/17/51/2884311/mengintip-skill-tambahan-ivar-jenner-di-timnas-indonesia-u-23-dijamin-bikin-ngakak-zgnBUq29KR.jpg
Mengintip Skill Tambahan Ivar Jenner di Timnas Indonesia U-23 Dijamin Bikin Ngakak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/17/51/2884309/publik-malaysia-malu-dan-iri-lihat-performa-timnas-indonesia-u-23-yang-semakin-gacor-lnne9H8VMD.jpg
Publik Malaysia Malu dan Iri Lihat Performa Timnas Indonesia U-23 yang Semakin Gacor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/15/51/2883593/5-fakta-timnas-indonesia-u-23-lolos-piala-asia-u-23-nomor-1-catatan-mencengangkan-Y1WFG9esmB.jpg
5 Fakta Timnas Indonesia U-23 Lolos Piala Asia U-23, Nomor 1 Catatan Mencengangkan!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/27/50/1660507/terence-crawford-jadi-petinju-terbaik-2025-tutup-karier-di-puncak-prestasi-bda.webp
Terence Crawford Jadi Petinju Terbaik 2025, Tutup Karier di Puncak Prestasi
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2019/07/10/kapal_tenggelam_ilustrasi.jpg
Pelatih Valencia dan Tiga Anaknya Tewas dalam Kapal Tenggelam di Labuan Bajo
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement