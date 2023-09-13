Pelatih Timnas Turkmenistan U-23 Ungkap Faktor Keberuntungan yang Bikin Timnas Indonesia U-23 Lolos Piala Asia U-23 2024

Timnas Indonesia U-23 disinyalir lolos karena dapat grup mudah (Foto: PSSI)

PELATIH Timnas Turkmenistan U-23, Ahmet Agamyradow, ungkap faktor keberuntungan yang bikin Timnas Indonesia U-23 lolos ke Piala Asia U-23 2024. Agamyradow menyoroti grup mudah untuk Garuda Muda – julukan Timnas Indonesia U-23 – di fase kualifikasi.

Timnas Indonesia U-23 sukses lolos ke putaran final Piala Asia U-23 untuk pertama kalinya sepanjang sejarah. Mereka finis sebagai juara Grup K setelah mengalahkan Taiwan U-23 dan Turkmenistan.

Skuad asuhan Shin Tae-yong menang mudah atas Taiwan U-23 dengan skor telak 9-0. Mereka kemudian menundukkan Turkmenistan U-23 dengan skor 2-0 pada Selasa (12/9/2023) kemarin malam WIB untuk memastikan diri lolos ke putaran final.

Kelolosan ini memakan korban, yaitu Turkmenistan, yang gagal lolos sebagai runner-up terbaik. Seusai laga, Ahmet Agamyradow mengakui kualitas Timnas Indonesia U-23 namun dia juga mengindikasikan bahwa Garuda Muda cukup beruntung karena berada di grup mudah.

“Saya rasa tim Indonesia sangat berkualitas. Namun, itu semua bergantung dari hasil pengundian,” kata pelatih Turkmenistan U-23 tersebut seusai pertandingan kontra Timnas Indonesia U-23.