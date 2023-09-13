Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Momen Ivar Jenner Ngamuk Setelah Komang Teguh Dilanggar Pemain Timnas Turkmenistan U-23

Djanti Virantika , Jurnalis-Rabu, 13 September 2023 |11:36 WIB
Momen Ivar Jenner Ngamuk Setelah Komang Teguh Dilanggar Pemain Timnas Turkmenistan U-23
Ivar Jenner ngamuk di laga Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Turkmenistan U-23. (Foto: Tiktok/@dekdarme)
A
A
A

MOMEN Ivar Jenner ngamuk setelah Komang Teguh dilanggar pemain Timnas Turkmenistan U-23 akan diulas dalam artikel ini. Momen itu terjadi di laga terakhir Grup K Kualifikasi Piala Asia U-23 2024.

Ya, duel seru nan sengit tersaji dalam pertemuan Timnas Indonesia U-23 vs Turkmenistan U-23 di Stadion Manahan, Solo, Selasa 12 September 2023 malam WIB. Salah satunya terjadi kala Ivar Jenner ngamuk ke pemain Timnas Turkmenistan U-23, yakni Umarov Salim, karena kedapatan melanggar sang rekan setimnya, yakni Komang Teguh.

Ivar Jenner

Dalam video yang diunggah akun Tiktok @dekdarme, kala itu, pemain Timnas Turkmenistan U-23 bernomor punggung 15 terlihat berusaha mengganggu pergerakan Komang Teguh yang tengah membawa bola. Dia menarik baju Komang Teguh hingga akhirnya terjatuh.

Ivar Jenner yang berada di belakang pemain Timnas Turkmenistan U-23 itu pun tak tinggal diam mendapati perlakuannya kepada sang rekan setimnya itu. Dia langsung menarik juga jersey dari pemain Timnas Turkmenistan U-23 itu.

Halaman:
1 2
      
