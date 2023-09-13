Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Ipswich Town Soroti Keberhasilan Elkan Baggott Bantu Timnas Indonesia U-23 Lolos Piala Asia U-23 2024

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 13 September 2023 |11:28 WIB
Ipswich Town Soroti Keberhasilan Elkan Baggott Bantu Timnas Indonesia U-23 Lolos Piala Asia U-23 2024
Elkan Baggott sukses bantu Timnas Indonesia U-23 lolos ke Piala Asia U-23 2024 (Foto: Ipswich Town)
A
A
A

IPSWICH Town soroti keberhasilan Elkan Baggott bantu Timnas Indonesia U-23 lolos Piala Asia U-23 2024. Bek tengah berusia 20 tahun itu bermain selama 90 menit penuh dalam pertandingan kontra Turkmenistan U-23.

Garuda Muda – julukan Timnas Indonesia U-23 – melenggang ke putaran final Piala Asia U-23 untuk pertama kalinya. Skuad asuhan Shin Tae-yong tersebut sukses memenangkan kedua pertandingan pada babak kualifikasi.

Timnas Indonesia U-23

Setelah menghantam Taiwan U-23 dengan skor 9-0, Timnas Indonesia U-23 mengandaskan Turkmenistan U-23 dengan skor 2-0. Kesuksesan ini menjadi sejarah karena untuk pertama kalinya Timnas Indonesia U-23 lolos ke Piala Asia U-23.

Elkan memainkan peranan penting untuk kesuksesan Timnas Indonesia U-23 melenggang ke putaran final Piala Asia U-23 2024. Sebab, dia bermain penuh dalam kedua laga kualifikasi dan bahkan menyumbangkan satu gol dalam laga kontra Taiwan U-23.

Sosok Elkan yang solid dalam dua pertandingan itu disorot oleh Ipswich Town. Melalui laman resminya, Rabu (13/9/2023), klub berjuluk The Tractor Boys itu ikut senang Elkan bermain dalam waktu penuh dan mengantar Timnas Indonesia U-23 lolos ke putaran final.

Halaman:
1 2
      
