Ipswich Town Soroti Keberhasilan Elkan Baggott Bantu Timnas Indonesia U-23 Lolos Piala Asia U-23 2024

IPSWICH Town soroti keberhasilan Elkan Baggott bantu Timnas Indonesia U-23 lolos Piala Asia U-23 2024. Bek tengah berusia 20 tahun itu bermain selama 90 menit penuh dalam pertandingan kontra Turkmenistan U-23.

Garuda Muda – julukan Timnas Indonesia U-23 – melenggang ke putaran final Piala Asia U-23 untuk pertama kalinya. Skuad asuhan Shin Tae-yong tersebut sukses memenangkan kedua pertandingan pada babak kualifikasi.

Setelah menghantam Taiwan U-23 dengan skor 9-0, Timnas Indonesia U-23 mengandaskan Turkmenistan U-23 dengan skor 2-0. Kesuksesan ini menjadi sejarah karena untuk pertama kalinya Timnas Indonesia U-23 lolos ke Piala Asia U-23.

Elkan memainkan peranan penting untuk kesuksesan Timnas Indonesia U-23 melenggang ke putaran final Piala Asia U-23 2024. Sebab, dia bermain penuh dalam kedua laga kualifikasi dan bahkan menyumbangkan satu gol dalam laga kontra Taiwan U-23.

Sosok Elkan yang solid dalam dua pertandingan itu disorot oleh Ipswich Town. Melalui laman resminya, Rabu (13/9/2023), klub berjuluk The Tractor Boys itu ikut senang Elkan bermain dalam waktu penuh dan mengantar Timnas Indonesia U-23 lolos ke putaran final.