HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Daftar Pembagian Pot Drawing Piala Asia U-23 2024: Timnas Indonesia U-23 Masuk Pot 4!

Reinaldy Darius , Jurnalis-Rabu, 13 September 2023 |10:02 WIB
Daftar Pembagian Pot Drawing Piala Asia U-23 2024: Timnas Indonesia U-23 Masuk Pot 4!
Timnas Indonesia U-23 berada di pot 4 drawing Piala Asia U-23 2024 (Foto: PSSI)
A
A
A

DAFTAR pembagian pot drawing Piala Asia U-23 2024 akan dibahas di sini. Timnas Indonesia U-23 berada di pot terakhir, yaitu pot 4.

Skuad Garuda Muda – julukan Timnas Indonesia U-23 – sukses lolos ke putaran final Piala Asia U-23 2024 usai menjadi juara Grup K babak kualifikasi. Setelah menghajar Taiwan U-23 dengan skor 9-0, Timnas Indonesia U-23 menang dengan skor 2-0 atas Turkmenistan U-23 di Stadion Manahan, Solo, pada Selasa (12/9/2023) malam WIB.

Timnas Indonesia U-23

Ini merupakan kesempatan perdana bagi Timnas Indonesia U-23 lolos ke putaran final Piala Asia U-23. Sebagai debutan, maka Timnas Indonesia U-23 pun harus puas hanya berada di pot 4. Sebab, penentuan pot ini dihitung dari performa tim-tim pada ajang Piala Asia U-23 terdahulu.

Timnas Malaysia U-23 juga berada di pot 4, jadi mereka tidak akan segrup dengan Timnas Indonesia U-23 nantinya. Dua tim lain yang mengisi pot 4 adalah China U-23 dan Tajikistan U-23.

Sementara itu, Timnas Indonesia U-23 berpotensi bersua dengan dua tim Asia Tenggara lainnya, yaitu Timnas Vietnam U-23 dan Timnas Thailand U-23. Timnas Vietnam U-23 ada di pot 2 sedangkan Thailand U-23 berada di pot 3.

Qatar sebagai tuan rumah tentu berada di pot 1 bersama dengan Arab Saudi, Uzbekistan, dan Jepang. Sementara itu, selain Vietnam, pot 2 diisi oleh Irak, Korea Selatan, dan Australia.

Halaman:
1 2
      
