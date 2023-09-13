Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Penyebab AFC Belum Umumkan Daftar 16 Negara yang Lolos Piala Asia U-23 2024: Nasib Timnas Malaysia U-23 Terancam?

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 13 September 2023 |10:00 WIB
Penyebab AFC Belum Umumkan Daftar 16 Negara yang Lolos Piala Asia U-23 2024: Nasib Timnas Malaysia U-23 Terancam?
Timnas Malaysia U-23 batal lolos ke Piala Asia U-23 2024 gara-gara protes Iran kepada AFC? (Foto: Twitter/@FAM_Malaysia)
A
A
A

PENYEBAB Konfederasi Sepakbola Asia (AFC) belum mengumumkan daftar 16 negara yang lolos Piala Asia U-23 2024 akan diulas Okezone. Sekadar diketahui, Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 sudah rampung diselenggarakan pada Rabu, (13/9/2023) dini hari WIB.

Sesuai regulasi, hanya juara grup dan empat runner-up terbaik yang diizinkan lolos ke Piala Asia U-23 2024 (di luar tuan rumah Qatar). Merujuk kepada hasil Kualifikasi Piala Asia U-23 2024, Yordania U-23, Korea Selatan U-23, Vietnam U-23, Jepang U-23, Uzbekistan U-23, Irak U-23, Uni Emirat U-23, Thailand U-23, Tajikistan U-23, Arab Saudi U-23 dan Indonesia U-23 keluar sebagai juara grup.

Timnas Indonesia U-23

(Timnas Indonesia U-23 lolos ke Piala Asia U-23 2024 sebagai juara Grup K)

Sementara itu, status empat runner-up terbaik disabet Kuwait U-23, Tajikistan U-23, China U-23 dan Malaysia U-23. Skuad Harimau Muda –julukan Timnas Malaysia U-23 – hampir tidak lolos karena memiliki poin dan selisih gol yang sama persis dengan Iran U-23 yang menempati peringkat lima di klasemen runner-up terbaik.

Namun, Malaysia U-23 mengungguli Iran U-23 di poin disiplin, sehingga lolos ke Piala Asia U-23 2024. Hanya saja, Mengutip dari akun Instagram @garudafansbook, Iran U-23 mengajukan protes kepada Konfederasi Sepakbola Asia (AFC) karena merasa dirugikan saat melawan Uzbekistan U-23 di laga pamungkas Grup A pada Selasa, 12 September 2023 malam WIB.

Di laga tersebut, sejatinya ada satu pemain Uzbekistan U-23 yang terkena dua kartu kuning, yakni Abdukodir Khusanov. Pemain yang satu ini terkena dua kartu kuning di menit 40 dan 90.

Sesuai regulasi, Abdukodir Khusanov harus meninggalkan lapangan karena terkena dua kartu kuning. Namun, uniknya wasit yang memimpin pertandingan tidak memberikan kartu merah kepada Abdukodir Khusanov.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/25/51/3067297/pelatih-maladewa-u-20-ungkap-masalah-timnya-jelang-hadapi-timnas-indonesia-di-kualifikasi-piala-asia-u-20-2025-I6ZiFaaQLH.jpg
Pelatih Maladewa U-20 Ungkap Masalah Timnya Jelang Hadapi Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Asia U-20 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/17/51/2884311/mengintip-skill-tambahan-ivar-jenner-di-timnas-indonesia-u-23-dijamin-bikin-ngakak-zgnBUq29KR.jpg
Mengintip Skill Tambahan Ivar Jenner di Timnas Indonesia U-23 Dijamin Bikin Ngakak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/17/51/2884309/publik-malaysia-malu-dan-iri-lihat-performa-timnas-indonesia-u-23-yang-semakin-gacor-lnne9H8VMD.jpg
Publik Malaysia Malu dan Iri Lihat Performa Timnas Indonesia U-23 yang Semakin Gacor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/15/51/2883593/5-fakta-timnas-indonesia-u-23-lolos-piala-asia-u-23-nomor-1-catatan-mencengangkan-Y1WFG9esmB.jpg
5 Fakta Timnas Indonesia U-23 Lolos Piala Asia U-23, Nomor 1 Catatan Mencengangkan!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/27/11/1660505/john-herdman-tinggal-tunggu-waktu-jadi-pelatih-timnas-indonesia-pengamat-wajib-didukung-xrw.webp
John Herdman Tinggal Tunggu Waktu Jadi Pelatih Timnas Indonesia, Pengamat: Wajib Didukung
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/27/persib_bandung_andrew_jung.jpg
Hasil Babak 1 Persib Vs PSM: Sempat Gagal Penalti, Andrew Jung Bawa Maung Bandung Unggul
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement