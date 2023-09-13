Penyebab AFC Belum Umumkan Daftar 16 Negara yang Lolos Piala Asia U-23 2024: Nasib Timnas Malaysia U-23 Terancam?

PENYEBAB Konfederasi Sepakbola Asia (AFC) belum mengumumkan daftar 16 negara yang lolos Piala Asia U-23 2024 akan diulas Okezone. Sekadar diketahui, Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 sudah rampung diselenggarakan pada Rabu, (13/9/2023) dini hari WIB.

Sesuai regulasi, hanya juara grup dan empat runner-up terbaik yang diizinkan lolos ke Piala Asia U-23 2024 (di luar tuan rumah Qatar). Merujuk kepada hasil Kualifikasi Piala Asia U-23 2024, Yordania U-23, Korea Selatan U-23, Vietnam U-23, Jepang U-23, Uzbekistan U-23, Irak U-23, Uni Emirat U-23, Thailand U-23, Tajikistan U-23, Arab Saudi U-23 dan Indonesia U-23 keluar sebagai juara grup.

(Timnas Indonesia U-23 lolos ke Piala Asia U-23 2024 sebagai juara Grup K)

Sementara itu, status empat runner-up terbaik disabet Kuwait U-23, Tajikistan U-23, China U-23 dan Malaysia U-23. Skuad Harimau Muda –julukan Timnas Malaysia U-23 – hampir tidak lolos karena memiliki poin dan selisih gol yang sama persis dengan Iran U-23 yang menempati peringkat lima di klasemen runner-up terbaik.

Namun, Malaysia U-23 mengungguli Iran U-23 di poin disiplin, sehingga lolos ke Piala Asia U-23 2024. Hanya saja, Mengutip dari akun Instagram @garudafansbook, Iran U-23 mengajukan protes kepada Konfederasi Sepakbola Asia (AFC) karena merasa dirugikan saat melawan Uzbekistan U-23 di laga pamungkas Grup A pada Selasa, 12 September 2023 malam WIB.

Di laga tersebut, sejatinya ada satu pemain Uzbekistan U-23 yang terkena dua kartu kuning, yakni Abdukodir Khusanov. Pemain yang satu ini terkena dua kartu kuning di menit 40 dan 90.

Sesuai regulasi, Abdukodir Khusanov harus meninggalkan lapangan karena terkena dua kartu kuning. Namun, uniknya wasit yang memimpin pertandingan tidak memberikan kartu merah kepada Abdukodir Khusanov.