Momen Para Pemain Timnas Indonesia U-23 Joget Rayakan Lolos ke Piala Asia U-23 2024 Viral, Aksi Brutal Rizky Ridho Tarik Perhatian

MOMEN para pemain Timnas Indonesia U-23 joget rayakan lolos ke Piala Asia U-23 2024 viral di media sosial. Yang paling disoroti adalah aksi joget brutal sang kapten skuad Garuda Muda, Rizky Ridho, karena berhasil menarik perhatian.

Skuad Garuda Muda -julukan Timnas Indonesia U-23- berhasil lolos ke putaran final Piala Asia U-23 2024. Kepastian itu didapat usai Timnas Indonesia U-23 menang 2-0 atas Turkmenistan U-23 pada laga terakhir Grup K Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 di Stadion Manahan, Solo, Selasa (12/9/2023) malam WIB.

Gol pertama Timnas Indonesia U-23 dicetak oleh Ivar Jenner lewat tembakan keras dari luar kotak penalti usai meneruskan umpan Arkhan Fikri di menit ke-39. Sedangkan gol kedua skuad Garuda Muda disumbang via sundulan Pratama Arhan usai meneruskan umpan Muhammad Rayhan Hannan di menit ke-90+2.

Kemenangan ini membuat Timnas Indonesia U-23 finis di posisi puncak klasemen Grup K Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 dengan koleksi 6 poin. Dengan begitu, Timnas Indonesia U-23 kali pertama lolos ke Piala Asia U-23 setelah sebelumnya selalu gagal di kualifikasi.

Nantinya, skuad asuhan Shin Tae-yong itu akan mentas di putaran final Piala Asia U-23 2024 yang bakal digelar di Qatar pada 15 April hingga 3 Mei 2024. Tentunya, ini menjadi sejarah baru bagi skuad Garuda Muda di pentas kompetisi bergengsi sepakbola Asia kelompok umur U-23 itu.

Tak lama setelah mencetak sejarah tersebut, para pemain Timnas Indonesia U-23 berjoget untuk merayakan lolosnya ke Piala Asia U-23 2024. Momen kegembiraan para penggawa Garuda Muda itu pun menjadi viral di media sosial.

Dalam video yang diunggah oleh akun TikTok @eventually.gg, terlihat sejumlah pemain Timnas Indonesia U-23 asyik berjoget. Sebut saja seperti Marselino Ferdinan, Pratama Arhan, Fajar Fathur Rahman, hingga Rizky Ridho.