HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Pemain Timnas Indonesia U-23 Marselino Ferdinan Digosipkan Dekat dengan Maria Theodore

Maulana Yusuf , Jurnalis-Rabu, 13 September 2023 |09:24 WIB
Pemain Timnas Indonesia U-23 Marselino Ferdinan Digosipkan Dekat dengan Maria Theodore
Maria Theodore dirumorkan dekat dengan Marselino Ferdinan (Foto: mariatheodoree)
A
A
A

PEMAIN Timnas Indonesia U-23, Marselino Ferdinan, digosipkan dekat dengan Maria Theodore. Bahkan, ada yang menyebut artis cantik kelahiran Jakarta itu sudah dikenalkan kepada sang ibunda Marselino Ferdinan.

Sekadar diketahui, Marselino Ferdinan baru saja mengukir sejarah dalam kariernya sebagai pesepakbola profesional. Wonderkid 19 tahun itu menjadi pemain yang ikut mengantarkan empat Timnas Indonesia ke ajang Piala Asia di berbagai level atau kelompok umur.

Marselino Ferdinan

Tercatat, Marselino Ferdinan telah meloloskan Timnas Indonesia U-16 ke Piala Asia U-16 2020, Timnas Indonesia U-20 ke Piala Asia U-20 2023, Timnas Indonesia senior ke Piala Asia 2023, dan yang terbaru yakni membawa Timnas Indonesia U-23 lolos ke Piala Asia U-23 2024.

Marselino Ferdinan dkk mengantarkan Timnas Indonesia U-23 lolos ke Piala Asia U-23 2024 usai finis sebagai juara Grup K di babak kualifikasi. Tim asuhan Shin Tae-yong meraih 6 poin setelah membantai Timnas Taiwan U-23 dengan skor 9-0 dan menang 2-0 atas Turkmenistan U-23.

Berkat kemenangan tersebut, Timnas Indonesia U-23 kali pertama lolos ke Piala Asia U-23 setelah sebelumnya selalu gagal di babak kualifikasi. Piala Asia U-23 2024 sendiri akan digelar di Qatar pada 15 April hingga 3 Mei 2024.

Di balik kesuksesan Marselino Ferdinan bawa Timnas Indonesia U-23 lolos ke Piala Asia U-23 2024, dia ternyata digosipkan dengan Maria Theodore. Sang gelandang serang milik KMSK Deinze itu disebut-sebut dekat dengan artis kelahiran Jakarta tersebut.

Gosip itu tercium dalam video yang diunggah akun TikTok @usertiktokrm. Dalam unggahan akun tersebut, Marselino Ferdinan terlihat dipanggil oleh seorang politikus dan ditunjukkan kepada Maria Theodore di depan orang-orang dalam suatu ruangan.

Marselino Ferdinan pun sontak seperti salah tingkah dan tersipu malu. Di sisi lain, ada netizen yang menyebut bahwa Maria Theodore sudah dikenalkan kepada mama sang gelandang serang andalan Timnas Indonesia U-23 itu.

"Udh dikenalin ke mama Marsel," tulis salah satu netizen, dikutip dari akun TikTok @usertiktokrm.

