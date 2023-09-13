Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Lolos ke Piala Asia U-23 2024, Timnas Indonesia U-23 Mendekat ke Olimpiade Paris 2024

Reinaldy Darius , Jurnalis-Rabu, 13 September 2023 |09:14 WIB
Lolos ke Piala Asia U-23 2024, Timnas Indonesia U-23 Mendekat ke Olimpiade Paris 2024
Timnas Indonesia U-23 lolos ke Piala Asia U-23 2024 (Foto: PSSI)
A
A
A

LOLOS ke Piala Asia U-23 2024, Timnas Indonesia U-23 mendekat ke Olimpiade Paris 2024. Sebab, Piala Asia U-23 2024 merupakan jalan untuk perwakilan Asia untuk tampil di ajang multi-event olahraga empat tahunan terbesar di dunia tersebut.

Pada Selasa (12/9/2023) malam WIB, Timnas Indonesia U-23 menciptakan sejarah dengan lolos ke putaran final Piala Asia U-23 2024 usai mengalahkan Turkmenistan U-23 dengan skor 2-0. Itu menjadi kelolosan pertama bagi Timnas Indonesia U-23 ke kancah Piala Asia U-23.

Timnas Indonesia U-23

Gol-gol dari Ivar Jenner dan Pratama Arhan memastikan tiket lolos bagi Garuda Muda – julukan Timnas Indonesia U-23. Kemenangan tersebut mengikuti keberhasilan menggilas Taiwan U-23 dengan skor 9-0 sehingga Timnas Indonesia U-23 menyudahi Grup K kualifikasi Piala Asia U-23 2024 sebagai juara grup.

Kini, Timnas Indonesia U-23 bakal mempersiapkan diri untuk tampil di Piala Asia U-23 2024. Ajang tersebut bakal digelar di Qatar pada 15 April hingga 3 Mei 2024 mendatang.

Dengan demikian, Timnas Indonesia U-23 semakin mendekat kepada tujuan utamanya untuk lolos ke Olimpiade Paris 2024. Sebab, Piala Asia U-23 2024 merupakan jalan ke Olimpiade Paris 2024.

Halaman:
1 2
      
