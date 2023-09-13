Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

4 Negara Asia Tenggara yang Lolos Piala Asia U-23 2024, Nomor 1 Timnas Indonesia U-23!

Djanti Virantika , Jurnalis-Rabu, 13 September 2023 |09:04 WIB
4 Negara Asia Tenggara yang Lolos Piala Asia U-23 2024, Nomor 1 Timnas Indonesia U-23!
Timnas Indonesia U-23 lolos ke Piala Asia U-23 2024. (Foto: PSSI)
A
A
A

4 negara Asia Tenggara yang lolos Piala Asia U-23 2024 akan diulas dalam artikel ini. Salah satunya tentu saja, ada Timnas Indonesia U-23.

Ya, Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 telah rampung digelar. Hasilnya, sejumlah negara dari Asia Tenggara sukses merebut tiket ke putaran final Piala Asia U-23 2024, baik lewat status juara grup hingga menjadi runner-up grup terbaik.

Lalu, siapa saja tim itu? Berikut 4 negara Asia Tenggara yang lolos Piala Asia U-23 2024.

4. Timnas Thailand U-23

Timnas Thailand U-23

Salah satu negara Asia Tenggara yang lolos Piala Asia U-23 2024 adalah Timnas Thailand U-23. Mereka memastikan diri lolos ke putaran final Piala Asia U-23 2024 usai menjadi juara Grup H.

Timnas Thailand U-23 mengukir perjalanan sempurna di Grup H Kualifikasi Piala Asia U-23 2024. Dari 3 laga yang dilakoni, mereka menyapu bersih dengan kemenangan. Mereka membantai Filipina U-23 dengan skor 5-0, kemudian Bangladesh U-23 dengan skor 3-0, dan teranyar menang tipis atas Malaysia U-23 dengan skor 1-0.

3. Timnas Vietnam U-23

Timnas Vietnam U-23

Lalu, ada Timnas Vietnam U-23. Sama seperti Thailand U-23, Timnas Vietnam U-23 juga lolos dengan status juara grup.

Timnas Vietnam U-23 mengukir perjalanan apik di Grup C. Dari 3 laga yang dilakoni, Timnas Vietnam U-23 mengantongi 7 poin. Mereka mengalahkan Guam U-23 dengan skor 6-0 dan juga Yaman U-23 dengan skor 1-0. Di laga pamungkas, Timnas Vietnam U-23 ditahan imbang Singapura U-23 dengan skor 2-2.

Halaman:
1 2
      
