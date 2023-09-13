Timnas Italia Menang 2-1 atas Ukraina, Luciano Spalletti Lega Bukan Main: Saya Tertekan Selama 20 Hari Terakhir

LUCIANO Spalletti lega bukan main Timnas Italia menang 2-1 atas Ukraina. Sebab, eks pelatih Napoli itu mengaku merasakan tekanan yang hebat selama 20 hari terakhir, terutama usai ditahan Makedonia Utara dengan skor 1-1.

Gli Azzurri – julukan Italia – harus mengalahkan Ukraina di San Siro pada laga kualifikasi Piala Eropa 2024 demi menjaga kans lolos ke putaran final. Mereka sukses menang 2-1 berkat dwigol dari Davide Frattesi.

Sementara Ukraina sempat menyamakan kedudukan lewat gol Andriy Yarmolenko (41’). Berkat hasil ini, Italia menjaga peluang lolos ke putaran final Piala Eropa 2024.

Kini, Italia ada di peringkat kedua klasemen sementara Grup C dengan catatan tujuh poin. Mereka berhasil mengoleksi dua kemenangan, satu hasil imbang, namun merasakan satu kekalahan.

Namun, Italia memiliki poin yang sama dengan Ukraina dan Makedonia Utara untuk perebutan posisi kedua. Untungnya, Italia baru bermain empat kali selagi kedua rivalnya sudah sama-sama bermain lima kali, jadi mereka masih bisa menjauh hingga tiga poin.

Kemenangan tersebut pun membuat Spalletti bisa bernapas lega karena dia mengaku merasakan tekanan besar selama 20 hari terakhir. Apalagi, setelah melakoni laga debutnya dengan ditahan Makedonia Utara 1-1.

“Hal yang sama terjadi sepanjang pertandingan, bahkan di babak kedua ketika mereka pandai melakukan serangan balik. Kami harus memiliki kualitas lebih untuk juga mencetak gol ketiga,” kata Spalletti dilansir OA Sport, Rabu (13/9/2023).