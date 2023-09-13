Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Vietnam Puji Shin Tae-yong sebagai Pahlawan Usai Antar Timnas Indonesia U-23 ke Piala Asia U-23 2024

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Rabu, 13 September 2023 |08:41 WIB
Media Vietnam Puji Shin Tae-yong sebagai Pahlawan Usai Antar Timnas Indonesia U-23 ke Piala Asia U-23 2024
Shin Tae-yong ciptakan sejarah dengan bawa Timnas Indonesia U-23 ke Piala Asia U-23 2024 (Foto: PSSI)
A
A
A

MEDIA Vietnam, Soha VN, puji Shin Tae-yong sebagai pahlawan usai antar Timnas Indonesia U-23 ke Piala Asia U-23 2024. Itu merupakan suatu sejarah bagi Garuda Muda – julukan Timnas Indonesia U-23 – yang tidak pernah tampil di pentas Piala Asia U-23 sebelumnya.

Timnas Indonesia U-23 memastikan kelolosan ke putaran final Piala Asia U-23 2024 pada Selasa (12/9/2023) malam kemarin WIB. Kemenangan 2-0 atas Turkmenistan U-23 memastikan kelolosan setelah Timnas Indonesia U-23 membuka kualifikasi dengan menghancurkan Taiwan U-23 dengan skor 9-0.

Timnas Indonesia U-23

Keberhasilan ini merupakan penanda sejarah karena Timnas Indonesia U-23 tidak pernah lolos ke putaran final turnamen itu sebelumnya. Ini juga merupakan pencapaian manis Shin Tae-yong karena mampu membawa tiga kelompok usia (U-20, U-23, dan senior) lolos ke putaran final Piala Asia.

Pencapaian sang pelatih asal Korea Selatan pun menuai perhatian, tak terkecuali oleh media Vietnam, Soha VN. Dalam tajuk beritanya, mereka tak ragu menyebut Shin Tae-yong sebagai pahlawan usai menciptakan sejarah bagi Indonesia.

“Pelatih Shin Tae-yong menjadi pahlawan, Indonesia U-23 mencetak tonggak sejarah yang belum pernah terjadi sebelumnya di turnamen Asia,” tulis Soha VN dalam tajuk beritanya, dikutip pada Rabu (13/9/2023).

Halaman:
1 2
      
