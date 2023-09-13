Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Malaysia Soroti Keberhasilan Timnas Indonesia U-23 Lolos Piala Asia U-23 2024

Djanti Virantika , Jurnalis-Rabu, 13 September 2023 |06:39 WIB
Media Malaysia Soroti Keberhasilan Timnas Indonesia U-23 Lolos Piala Asia U-23 2024
Timnas Indonesia U-23 lolos ke Piala Asia U-23 2024. (Foto: PSSI)
MEDIA Malaysia, Makan Bola, soroti keberhasilan Timnas Indonesia U-23 lolos Piala Asia U-23 2024. Mereka menyoroti perjuangan skuad Garuda Muda dalam mengalahkan Turkmenistan U-23 di laga terakhir Grup K.

Ya, Timnas Indonesia U-23 memastikan diri lolos ke putaran final Piala Asia U-23 2024 usai menang 2-0 atas Turkmenistan U-23. Laga itu digelar di Stadion Manahan, Solo, Selasa 12 September 2023 malam WIB.

Media Malaysia

Makan Bola pun menyoroti duel sengit Timnas Indonesia U-23 melawan Turkmenistan U-23 semalam. Setelah kesulitan mencari peluang mencetak gol di babak pertama, Ivar Jenner akhirnya bisa memecah kebuntuan skuad Garuda Muda lewat golnya di menit ke-41.

“Kualifikasi Piala Asia U-23: Indonesia Melaju ke Piala Asia, Kalahkan Turkmenistan,” tulis judul artikel Makan Bola, dikutip Rabu (13/9/2023).

“Skuad Timnas Indonesia U-23 sukses lolos ke Piala Asia U-23 2024 sebagai juara Grup K usai mengalahkan Turkmenistan hari ini. Usai mengalahkan Taiwan 9-0 beberapa hari lalu, Indonesia berpeluang cerah lolos ke Piala Asia U-23 2024 dengan syarat harus mengatasi tantangan Turkmenistan,” lanjutnya.

“Tuan rumah yang bermain di Stadion Manahan, Solo, mendapat dukungan solid dari para suporter termasuk Presiden Indonesia, Joko Widodo atau Jokowi,” jelas Makan Bola.

“Babak pertama kedua tim kesulitan mencari peluang mencetak gol. Peluang terbaik Indonesia hadir melalui Rafael Struick pada menit ke-30, namun berhasil dihalau barisan pertahanan Karakum Warriors,” sambungnya.

“Pasukan Shin Tae-yong akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-41. Pemain warisan Indonesia, Ivar Jenner melepaskan tembakan jarak jauh melewati kiper Turkmenistan, Ahallyyev Rustem,” tulis Makan Bola.

