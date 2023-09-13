Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Usai Selebrasi Bucin, Pratama Arhan Cium dan Peluk sang Istri Azizah Salsha Kelar Laga Timnas Indonesia U-23 vs Turkmenistan U-23

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 13 September 2023 |06:34 WIB
Penampakan selebrasi bucin Pratama Arhan di laga Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Turkmenistan U-23. (Foto: Instagram/@timnas.indonesia)
USAI selebrasi bucin (Budak Cinta), Pratama Arhan mencium dan memeluk sang istri Azizah Salsah kelar laga Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Turkmenistan U-23. Hal itu diketahui dalam sejumlah unggahan yang viral di media sosial.

Sekadar diketahui, Pratama Arhan bermain full 90 menit saat Timnas Indonesia U-23 menang 2-0 atas Timnas Turkmenistan U-23 di matchday pamungkas Grup K Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 yang berlangsung di Stadion Manahan Solo, Selasa 12 September 2023 malam WIB.

Pratama Arhan

Tak sekadar bermain, Pratama Arhan juga berkontribusi besar di laga tersebut. Pesepakbola 22 tahun itu mencetak gol kedua Timnas Indonesia U-23 di menit 90+2 melalui tandukan kepala.

Setelah mencetak gol, Pratama Arhan membuka jersey yang dikenakan. Ia menunjukan bacaan di kaos dalamnya yang bertuliskan 20-08-2023 dan Azizah. Angka itu merujuk kepada tanggal pernikahan Pratama Arhan dan sang istri, Azizah, yang berlangsung di Jepang pada 20 Agustus 2023.

Alhasil, selebrasi Pratama Arhan dianggap sebagai selebrasi “bucin” oleh netizen di media sosial. Terlepas dari itu, kelar pertandingan, Pratama Arhan bertemu sang istri di lobby hotel tempat skuad Timnas Indonesia menginap.

Pratama Arhan cium dan peluk Azizah Salsha

Saat bertemu, Pratama Arhan langsung memeluk dan mencium sang istri. Hal itu terlihat dalam video yang diunggah akun TikTok @usertiktokrm.

