HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Timnas Jerman vs Timnas Prancis di Laga Uji Coba: Der Panzer Akhiri Puasa Kemenangan

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Rabu, 13 September 2023 |06:08 WIB
Hasil Timnas Jerman vs Timnas Prancis di Laga Uji Coba: Der Panzer Akhiri Puasa Kemenangan
Timnas Jerman menang 2-1 atas Timnas Prancis di laga uji coba dini hari tadi (Foto: Reuters)
A
A
A

DORTMUND - Timnas Jerman akhirnya mengakhiri puasa kemenangan saat menghadapi Timnas Prancis di laga uji coba dini hari tadi. Ini menjadi kemenangan pertama bagi Der Panzer dari enam pertandingan terkahir yang mereka mainkan.

Bermain di Signal Iduna Park, Dortmund, Rabu (13/9/2023) dimi hari WIB, Timnas Jerman menang meyakinkan dengan skor akhir 2-1. Thomas Muller dan Leroy Sane masing-masing mencetak satu gol. Sementara Timnas Prancis mendapat gol hiburan lewat eksekusi tendangan penalti Antoine Griezmann di menit-menit akhir.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Jerman bermain dengan tempo cepat di awal pertandingan. Tidak butuh waktu lama, menit ke-4 Thomas Muller membawa Der Panzer unggul usai sukses meneruskan operan Henrichs dengan sepakan keras ke gawang Maignan.

Gol cepat membuat para pemain Timnas Jerman lebih percaya diri di awal laga. Namun di sisi lain, Timnas Prancis juga langsung memberikan respons dengan mengimbangi permainan.

Sempat saling serang, tidak ada gol balasan di sisa babak pertama. Skor 1-0 untuk keunggulan Jerman pun bertahan sampai turun minum.

Halaman:
1 2
      
