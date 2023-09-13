Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Alasan Pelatih Turkmenistan U-23 Kalah 0-2 dari Timnas Indonesia U-23 di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024

Romensy August , Jurnalis-Rabu, 13 September 2023 |06:04 WIB
Alasan Pelatih Turkmenistan U-23 Kalah 0-2 dari Timnas Indonesia U-23 di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024
Laga Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Turkmenistan U-23 di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024. (Foto: PSSI)
ALASAN pelatih Timnas Turkmenistan U-23, Ahmet Agamyradov, kalah 0-2 dari Timnas Indonesia U-23 di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 akan diulas dalam artikel ini. Dia pun mengakui skuad Timnas Indonesia U-23 begitu kuat saat ini.

Ahmet mengaku saat berhadapan dengan Timnas Indonesia U-23, ia menerapkan taktik yang lebih bertahan dibandingkan saat melawan Taiwan U-23. Tetapi, Turkmenistan U-23 tetap kesulitan. Apalagi, mereka sudah harus melakukan pergantian pada menit ke-7 karena Priyev Ruslan cedera.

Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Turkmenistan U-23

"Saya ingin sampaikan, tim tahun lalu adalah tim yang berbeda. Tapi, tim itu adalah tim yang lebih kuat untuk kategori umur itu," ujar Agamyradov setelah pertandingan.

"Di pertandingan kedua, tentu saja kami paham Timnas Indonesia U-23 bermain di kandang, dan mereka ingin menang. Itulah sebabnya kami bermain bertahan," lanjutnya.

"Ya, tentu saja. Sayang sekali, pada menit pertama pemain kami cedera dan kami terpaksa melakukan pergantian pemain sehingga kehilangan satu pergantian pemain di paruh kedua," jelasnya.

Ya, pil pahit harus ditelan Turkmenistan U-23 di laga terakhir Grup K Kualifikasi Piala Asia U-23 2024. Bermain di Stadion Manahan, Solo, Selasa 12 September 2023 malam WIB, mereka tumbang di tangan Garuda Muda dengan skor 0-2.

Kekalahan dari Timnas Indonesia U-23 membuat Turkmenistan U-23 harus puas di posisi ke-2 pada klasemen terakhir Grup K Kualifikasi Piala Asia U-23 2024. Mereka total mengoleksi 3 poin, hasil kemenangan 4-0 saat melawan Taiwan U-23.

